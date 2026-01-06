मेट्रो स्टाफ क्वार्टरटमध्ये मध्यरात्री भडकली आग, पती-पत्नीसह मुलीचा होरपळून मृत्यू

दिल्लीत आदर्श नगर परिसरात मंगळवारी पहाटे मेट्रो स्टाफच्या क्वार्टरमध्ये आग लागल्याची घटना घडलीय. या आगीत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि मुलीचा समावेश आहे. पोलिसांनी तिघांचेही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून घटनेची चौकशी सुरू केली आहे..दिल्ली अग्निशमन विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले की, आदर्शनगरम्ये डीएमआरसी क्वार्टरच्या एका इमारतीत आग लागली. या आगीत दाम्पत्यासह त्यांच्या १० वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये अजय कुमार, त्यांची पत्नी निलम आणि मुलगी जान्हवी यांचा समावेश आहे..जहाँगिरपूरजवळ मजलिस पार्ट मेट्रो स्टेशनच्या समोरच डीएमआरसी स्टाफ क्वार्टरसाठीची इमारत आहे. या इमारतीत एफ ब्लॉकच्या पाचव्या मजल्यावर एका फ्लॅटमध्ये मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास आग भडकली..आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर फ्लॅटमध्ये घरगुती सामानाला आग लागली होती. चार तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश आलं. घरातील साहित्याला लागलेल्या आगीने मोठा भडका उडाला. तर घरातील एका खोलीत तीन मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळून आले. आग आटोक्यात आणताना एका कर्मचाऱ्याच्या हाताला दुखापत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.