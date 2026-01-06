देश

मेट्रो स्टाफ क्वार्टरटमध्ये मध्यरात्री भडकली आग, पती-पत्नीसह मुलीचा होरपळून मृत्यू

Delhi Fire News : दिल्लीत मेट्रो स्टाफ क्वार्टर्समध्ये आगीची घटना घडली असून यात होरपळून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे. आग आटोक्यात आली आल्यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दल या घटनेची चौकशी करत आहे.
Midnight Fire At Metro Staff Housing In Delhi Claims Three Lives

सूरज यादव
दिल्लीत आदर्श नगर परिसरात मंगळवारी पहाटे मेट्रो स्टाफच्या क्वार्टरमध्ये आग लागल्याची घटना घडलीय. या आगीत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि मुलीचा समावेश आहे. पोलिसांनी तिघांचेही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून घटनेची चौकशी सुरू केली आहे.

