रस्त्याच्या दर्जावरून लोकांनी प्रश्न विचारले, व्हिडीओ शूट करणाऱ्या तरुणाला मंत्र्यांने कानशिलात लगावली; VIDEO VIRAL

दिल्ली सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा यांनी एका तरुणाला कानशिलात लगावल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. पश्चिम दिल्लीतील तिलक नगरमध्ये सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी मंत्री महोदय गेले होते. यावेळी रस्त्याच्या कामाच्या दर्जावरून आम आदमी पक्षाचे आमदार जरनैल सिंह आणि मंत्र्यांमध्ये वाद झाला. याचदरम्यान एका तरुणाला कानशिलात मारल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे..मंत्री प्रवेश वर्मा रस्त्याच्या कामाची पाहणी करत असताना काही लोकांनी रस्त्याच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आमदार जरनैल सिंह यांनीही रस्त्याच्या कामावर आक्षेप घेतला. त्यांनी रस्त्याचा काही भाग हाताने उखडून दाखवत कामाच्या दर्जाबाबत सवाल केले. यामुळे घटनास्थळी मंत्री आणि आमदार समर्थकांमध्ये वाद वाढला..छंदच बनला व्यवसाय! २१व्या वर्षी महिन्याभरात २.६४ कोटींची उलाढाल, तरुणाने असं काय केलं?.तरुण मोबाईलमधून व्हिडीओ करत होतावादादरम्यान एक तरुण मोबाईलमधून संपूर्ण प्रकार रेकॉर्ड करत होता. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये प्रवेश वर्मा यांनी आधी तरुणाचा मोबाईल खाली करताना आणि त्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावर हात उचलताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या घटनेनंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तरुणासह आसपासच्या लोकांना बाजूला केल्याचेही व्हिडीओमध्ये दिसते..आपकडून एफआयआरची माहितीआम आदमी पक्षाने प्रवेश वर्मा यांच्यावर आरोप करत पोलिसांकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे. तरुणाने आपण आमदार जरनैल सिंह यांचे सोशल मीडिया काम पाहत असल्याचे सांगितले. पीडब्ल्यूडी विभागाच्या बोलावण्यावरून रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी आलो होतो, असे त्याने म्हटले. रस्त्याची अवस्था दाखवत असताना आपल्यावर हात उचलण्यात आल्याचा आरोप त्याने केला आहे..केजरीवालांनी केली अटकेची मागणीआम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी प्रवेश वर्मा यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपण दुसऱ्या दिवशी तिलक नगरमध्ये जाऊन या रस्त्याची पाहणी करणार असल्याचे म्हटले आहे. आपचे दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनीही घटनेचा व्हिडीओ शेअर करत मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.