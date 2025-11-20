Delhi Mumbai Express way : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे वर आता हेलिकॉप्टरची सेवा; अपघातातील जखमींना एअरलिफ्ट करता येणार, पर्यटनालाही चालना

Summaryदिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवेवर राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यात हेलिकॉप्टर सेवा सुरू झाली आहे.अपघातात जखमींना जलद एअरलिफ्ट करून रुग्णालयात पोहोचवणे हा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे.ही सेवा “बुक युअर हेलिकॉप्टर” या खासगी कंपनीने सुरू केली आहे..मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवेवरील प्रवाशांना आता आधुनिक हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध झाली आहे. राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील पिनान रेस्ट एरिया येथील १२५ किमी लांब एक्सप्रेसवच्या परिसरात हेलिपॅडवर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यात आली आहे.ही सेवा बुक युअर हेलिकॉप्टर कंपनी द्वारा सुरु करण्यात आली. अपघातादरम्यान जखमींना रुग्णालयात जलद पोहोचवण्यात ही सेवा महत्त्वाची भूमिका बजावेल..कंपनीचे प्रवक्ते मनीष कुमार सुनारी यांनी सांगितले की, या सेवेचा प्राथमिक उद्देश रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना त्वरीत उपचार मिळावेत यासाठीआहे एक्सप्रेसवेवरून दररोज हजारो वाहने प्रवास करतात आणि अपघात झाल्यास रुग्णवाहिका पोहोचण्यास अनेकदा वेळ लागतो. अशा परिस्थितीत, हेलिकॉप्टर सेवा हा एक जलद आणि सुरक्षित पर्याय असू शकतो, ज्यामुळे अनेकांचे जीव वाचू शकतात..कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या सेवेचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू केला जाईल. तो राजस्थान पर्यटन विभागाच्या सहकार्याने चालवला जाईल. या टप्प्यात सरिस्का, अरवली पर्वतरांगा, ऐतिहासिक वास्तू आणि प्रमुख पर्यटन स्थळांना आनंददायी प्रवास आणि हवाई दौरे देण्यात येतील. यामुळे राजस्थानमधील हेलिकॉप्टर पर्यटनाला एक नवीन आयाम मिळेल आणि पर्यटन उद्योगाला चालना मिळेल. .पिनान रेस्ट एरियामधील हेलिपॅड आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार बांधण्यात आले आहे. येथे एकाच वेळी आठ हेलिकॉप्टर पार्क करता येतात. रात्रीच्या उड्डाणांसाठी उच्च-तीव्रतेचे दिवे उपलब्ध आहेत आणि वैमानिकांसाठी नेव्हिगेशन सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रवाशांसाठी प्रतीक्षा कक्ष आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी नियंत्रण कक्ष देखील उपलब्ध आहे. सध्या, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेवर आठ ठिकाणी हेलिपॅड बांधण्यात आले आहेत, परंतु अलवर जिल्ह्यात ही सेवा पहिल्यांदाच सुरू करण्यात आली आहे. भविष्यात, ही सुविधा इतर विश्रांती क्षेत्रांमध्ये देखील वाढवली जाईल..FAQs प्रश्न 1: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर हेलिकॉप्टर सेवा का सुरू करण्यात आली आहे? उत्तर: रस्ते अपघातातील जखमींना जलद उपचार मिळावेत व त्यांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवता यावे म्हणून ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे.प्रश्न 2: ही हेलिकॉप्टर सेवा कोणत्या कंपनीने सुरू केली आहे? उत्तर: “बुक युअर हेलिकॉप्टर” (Book Your Helicopter) या कंपनीने ही सेवा सुरू केली आहे.प्रश्न 3: ही सेवा सध्या कुठे सुरू झाली आहे? उत्तर: राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील पिनान रेस्ट एरिया येथे ही सेवा सुरू झाली आहे.प्रश्न 4: पर्यटनासाठी ही सेवा कशी उपयोगी ठरणार आहे? उत्तर: सरिस्का, अरवली पर्वतरांगा आणि ऐतिहासिक स्थळांसाठी हवाई सफरी दिल्या जातील, त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल.प्रश्न 5: पिनान हेलिपॅडवर कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत? उत्तर: येथे ८ हेलिकॉप्टर पार्किंग, रात्रीसाठी दिवे, नेव्हिगेशन सुविधा, प्रतीक्षा कक्ष आणि नियंत्रण कक्ष उपलब्ध आहेत.प्रश्न 6: भविष्यात ही सेवा इतर ठिकाणीही सुरू होईल का? उत्तर: होय, भविष्यात एक्सप्रेसवेवरील इतर विश्रांती क्षेत्रांमध्येही ही सुविधा वाढवण्याचा विचार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.