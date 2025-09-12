मोठी बातमी! दिल्ली पाठोपाठ मुंबई High Court ला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; राजधानीत नमाजानंतर स्फोट घडवण्याचा होता कट!

नवी दिल्ली : राजधानीत बॉम्ब धमक्यांचा सिलसिला थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. आज (शुक्रवार) दिल्ली उच्च न्यायालयाला (Delhi High Court) ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाल्याने एकच खळबळ उडाली. या मेलमध्ये न्यायालयाच्या आवारात, विशेषतः न्यायाधीशांच्या कक्षात आणि इतर भागांत स्फोटके ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच दुपारच्या नमाजानंतर स्फोट होईल, असा इशाराही देण्यात आला. दरम्यान, दिल्लीपाठोपाठ आता मुंबई हायकोर्टलही (Mumbai High Court) बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी स्थगित केली आहे..सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर...धमकीचा ईमेल मिळताच सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाल्या. सुरक्षेच्या कारणास्तव उच्च न्यायालय परिसर तत्काळ रिकामा करण्यात आला. वकील, न्यायाधीश आणि उपस्थित नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांनी जागोजागी तपासणी सुरू केली असून बॉम्ब शोधक पथके घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहेत..ई-मेलमध्ये काय लिहिलं होतं?या ईमेलचा पत्ता "kanimozhi.thevidiya@outlook.com" असल्याचे समोर आले आहे. मेलमध्ये लिहिले होते, “२०१७ पासून आमचे लोक पोलिस दलात शिरले आहेत. आज दिल्ली उच्च न्यायालयातील स्फोटानंतर मागील सर्व दावे खोटे ठरतील. दुपारच्या नमाजानंतर न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये स्फोट होईल.” असा स्पष्ट इशारा यात दिला होता..यापूर्वीही मिळाल्या आहेत धमक्यागेल्या काही महिन्यांपासून दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये आणि संस्थांना अशा स्वरूपाच्या बनावट ईमेलद्वारे बॉम्ब धमक्या मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री सचिवालय आणि मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेजलाही अशाच धमक्या मिळाल्या होत्या. चौकशीनंतर त्या खोट्या असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे यावेळीदेखील हा ईमेल खोटा असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे; मात्र खबरदारी म्हणून कोणतीही जोखीम न घेता तपास सुरू आहे..सायबर सेलकडून तपास सुरुदिल्ली पोलिसांचा सायबर सेल या ईमेलचा स्रोत शोधण्याच्या प्रयत्नात असून, प्राथमिक तपासात हा संदेश व्हीपीएनद्वारे पाठवला गेला असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मागील अनेक प्रकरणांतही अशीच युक्ती वापरून खोट्या धमक्या दिल्या गेल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.