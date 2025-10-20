दिवाळीत दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेची गुणवत्ता घसरली असून प्रदुषणात खूप वाढ झालीय. हवा गुणवत्ता निर्देशांक ४०० च्या वर पोहोचला आहे. यानंतर CAQMने ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅनची आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आलीय. वातावरण आणि हवेच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर १२ कलमी अॅक्शन प्लॅन लागू करण्यात आलाय. एनसीआरमध्ये GRAP स्तर दोन अंतर्गत पावलं उचलली जात आहेत. आयोगाने प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीला कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत..केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्डाच्या रिपोर्टनुसार आज दिल्लीतील हवेचा दर्जा अत्यंत खराब असा नोंदवण्यात आलाय. दिल्ली एनसीआरच्या आनंद विहार इथं हवा गुणवत्ता निर्देशांक सर्वात खराब नोंदवला गेला. आनंद विहार इथं AQI 417 होता. त्यानंतर गाझियाबादमध्ये ३४८, नोएडात ३४१ AQI नोंदवण्यात आला. नोएडा सेक्टर १मध्ये AQI ३४४ नोंदवला गेला. रविवारी सायंकाळी आनंद विहारमध्ये AQI 300 होता, तर सात वाजता AQI ३०२ वर पोहोचला..CM Yogi Adityanath: सीएम योगींची गोरखपूरला 'सायन्स म्युझियम'ची भेट; ७५ कोटींच्या प्रकल्पातून 'त्रिवेणी' विज्ञानदर्शन! .सार्वजनिक वाहनांचा वापर करा आणि वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमीत कमी करण्याचं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलंय. तंत्रज्ञानाचा वापर कमी करा, कमी गर्दीचा मार्ग निवडा, वाहनांमधील एअर फिल्टर सातत्यानं बदला. ऑक्टोबर ते जानेवारीत धूळ निर्माण होणाऱ्या कृती करू नका असंही प्रशासनाने सांगितलंय..प्रदुषण रोखण्यासाठी १२ कलमी कार्यक्रम हाती घेण्यात आलाय. यात रस्त्यांची स्वच्छता, धूळ नियंत्रण, बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी पाहणी, हॉटस्पॉट क्षेत्रांवर कारवाई, अखंडित वीजपुरवठा, डीजी सेंटोंवर नियंत्रण, वाहतूक नियंत्रण, जनजागृती मोहिम, खासगी वाहनांचा कमी वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर, थंडीत सुरक्षेचे उपाय, प्रदूषण करणाऱ्या बसवर नियंत्रण यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.