देश

Delhi Alert: 60 किलोमीटरच्या वेगाने दिल्लीच्या दिशेने येतेय वादळ! 'नोएडा'सह लगतची शहरं अंधारात

IMD issues severe weather alert for Delhi-NCR: हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली-एनसीआरमध्ये कमाल तापमान सुमारे ३३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.
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संतोष कानडे
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IMD Orange Alert: दिल्ली, नोएडा आणि लगतच्या शहरांमध्ये गुरुवारी अचानक हवामानात मोठा बदल झाला असून दुपारच्या सुमारास काळ्या ढगांची दाटी पाहायला मिळाली. सकाळपासून असलेल्या प्रचंड उकाड्यानंतर हलक्या रिमझिम पावसामुळे वातावरण आल्हाददायक झाले आहे.

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