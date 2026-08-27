Delhi Alert: 60 किलोमीटरच्या वेगाने दिल्लीच्या दिशेने येतेय वादळ! 'नोएडा'सह लगतची शहरं अंधारात

IMD Orange Alert: दिल्ली, नोएडा आणि लगतच्या शहरांमध्ये गुरुवारी अचानक हवामानात मोठा बदल झाला असून दुपारच्या सुमारास काळ्या ढगांची दाटी पाहायला मिळाली. सकाळपासून असलेल्या प्रचंड उकाड्यानंतर हलक्या रिमझिम पावसामुळे वातावरण आल्हाददायक झाले आहे..नागरिकांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, हवामान विभागाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये ताशी ४० ते ६० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची आणि विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे..Numerology: गर्दीतही वेगळी ओळख! इतर लोकांपेक्षा वेगळा विचार का करतात 'या' मूलांकाचे लोक? ट्रेंड फॉलो करत नाहीत....हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली-एनसीआरमध्ये कमाल तापमान सुमारे ३३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. वादळी वाऱ्यामुळे रस्त्यांवर झाडे पडणे किंवा वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी घरातून अथवा कार्यालयातून बाहेर पडण्यापूर्वी हवामान अंदाज आणि वाहतुकीचे अपडेट्स तपासावेत, असा सल्ला देण्यात आला आहे..Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना मोठी भेट! मुंबईतून पुन्हा धावणार ‘मोदी एक्स्प्रेस’; बुकिंग कधीपासून? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.हवामान विभागाने आपल्या सात दिवसांच्या अंदाजानुसार २७ ऑगस्ट रोजी पश्चिम उत्तर प्रदेशासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाझियाबाद, बुलंदशहर, हापूर आणि सहारनपूर यांसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामानातील या बदलामुळे तापमानात घट होऊन नागरिकांना उकाड्यापासून आराम मिळण्याची शक्यता आहे.