Narendra Modi: ''लोकांच्या आयुष्यात सरकारचा हस्तक्षेप नको'', मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान मोदी नेमकं काय म्हणाले?

Cabinet Meeting: सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी पावले उचला आणि पुढील पिढीसाठीच्या सुधारणांवर भर द्या, अशा सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी आपल्या मंत्रिमंडळाला दिल्या. २०२७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले..मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजेच २०४७ पर्यंत देशाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी 'नेक्स्ट जनरेशन' सुधारणांवर सर्वाधिक भर दिला पाहिजे. या सुधारणांच्या माध्यमातून लोकांच्या जीवनात सुलभता (ईज ऑफ लिव्हिंग) येईल, हे मंत्र्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असावे. लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असता कामा नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा, अशा सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या. ते म्हणाले की, आता भूतकाळातील कामांवर चर्चा करण्याऐवजी भविष्याकडे पाहण्याची वेळ आली आहे. २०१४ पासून सरकार सत्तेत असले तरी, २०२६ मध्ये आपले लक्ष भविष्यातील उद्दिष्टे आणि यशावर केंद्रित असले पाहिजे. प्रशासकीय कामात आणि सेवा वितरणात कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, यावर त्यांनी भर दिला..या बैठकीत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या पाच देशांच्या (यूएई, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली) दौऱ्याबाबत सादरीकरण केले. तसेच, नऊ सचिवांनी त्यांच्या विभागांच्या कामगिरीचा आणि सुधारणांचा आढावा सादर केला. कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन आणि नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनीही सरकारी सुधारणांबाबत सादरीकरण केले..या बैठकीला सर्व कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री उपस्थित होते. या वर्षातील मंत्रिमंडळाची ही पहिलीच बैठक होती. 'रिफॉर्म एक्सप्रेस'च्या माध्यमातून व्यवस्थेत मोठे बदल झाले असून त्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना मिळत असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.