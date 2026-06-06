Cockroach Janata Party: दिल्लीत ‘कॉक्रोच’ची एन्ट्री! जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी; हजारो युवक जमणार

दिल्ली पोलिसांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) ला जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. आज सकाळी सुरू होणाऱ्या या व्यंग्यात्मक आंदोलनात युवा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत..पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सांगितले की, “शिक्षा व्यवस्थेतील गोंधळ, NEET, CUET, CBSE पेपर लीक आणि युवकांच्या बेरोजगारीविरुद्ध आम्ही शांततापूर्ण आवाज उठवणार आहोत. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत.”दिल्ली पोलिसांनी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत आंदोलनाला परवानगी दिली असून, शांतता राखण्यासाठी मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कोणत्याही हिंसाचाराला परवानगी नसेल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ ही १६ मे २०२६ रोजी अभिजीत दिपके यांनी स्थापन केलेली व्यंग्यात्मक (satirical) राजकीय चळवळ आहे. एका न्यायाधीशांच्या ‘बेरोजगार युवकांना कॉक्रोच’ अशा टिप्पणीमुळे ही चळवळ सुरू झाली. पक्षाचे मुख्य प्रतीक ‘कॉक्रोच’ आहे, जे कठीण परिस्थितीतही टिकून राहण्याचे प्रतीक मानले जाते. संस्थापक अभिजीत दिपके हे Boston University चे पदवीधर असून, पूर्वी Aam Aadmi Party सोबत काम केले आहे..अभिजीतला विमानतळावरून अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेलं, संपर्क होईना; CJPच्या दाव्याने खळबळ, आंदोलनाला परवानगी.मुख्य मागण्या:- केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी- परीक्षा पेपर लीक प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी- युवकांसाठी रोजगार आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा- बेरोजगारी आणि महागाईविरोधात आवाज.आंदोलनात पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक, पत्रकार सौरव दास, विजेता दहिया यांसारख्या व्यक्तींनी समर्थन दर्शवले आहे. पक्षाने समर्थकांना शांतता राखण्याचे आणि पोलिसांना फुले देण्याचे आवाहन केले आहे..दरम्यान, काही विरोधकांनी याला ‘सोशल मीडिया स्टंट’ म्हटले आहे. मात्र, इन्स्टाग्रामवर २ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स मिळवलेल्या या चळवळीने युवा वर्गात मोठी चर्चा निर्माण केली आहे.दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन आणि वाहतूक नियंत्रण लागू केले आहे. या आंदोलनामुळे राजधानीत राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना उधाण आले आहे..Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीला दिल्ली हायकोर्टाचा झटका; सोशल मीडिया अकाउंटबाबत दिला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.