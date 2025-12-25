देश

Christmas: चक्कर येऊन पडला सांताक्लॉज..., 'आप'च्या तीन बड्या नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल; चेष्टा करणं पडलं महागात

FIR Against AAP Leaders for Allegedly Hurting Religious Sentiments Over Santa Claus Video: सोशल मीडियात व्हिडीओ शेअर केल्याने धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आलीय.
नवी दिल्लीः दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांवर कारवाई केली आहे. सौरभ भारद्वाज, संजीव झा आणि आदिल अहमद खान यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप या नेत्यांवर आहे. हे प्रकरण एका व्हिडीओशी संबंधित आहे. ज्यात सांताक्लॉजची चेष्टा करण्यात आली होती.

