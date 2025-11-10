Delhi Blast: दिल्ली स्फोटाचं रहस्य लवकरच उलगडणार! पोलिसांकडून गाडीच्या 'या' भागाचा शोध सुरू, वाचा सविस्तर...

देश

Delhi Blast Vehicle News: दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात एक नवीन नमुना दिसून आला आहे. ज्या गाडीचा स्फोट झाला त्यात इतर अनेक प्रवासी होते. गाडीच्या मागील बाजूस स्फोट झाला.
दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर दिल्ली पोलीस, फॉरेन्सिक टीम आणि इतर तपास संस्था सक्रिय झाल्या आहेत. या स्फोटात ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. १५ हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. दिल्ली पोलीस आता स्फोट झालेल्या वाहनाच्या भागांवरून वाहनाचा नंबर ओळखण्याचे काम करत आहेत. त्यानंतरच त्याच्या मूळ मालकाची ओळख पटेल.

