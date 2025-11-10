Delhi Blast: दिल्ली स्फोटाचं रहस्य लवकरच उलगडणार! पोलिसांकडून गाडीच्या 'या' भागाचा शोध सुरू, वाचा सविस्तर...

दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर दिल्ली पोलीस, फॉरेन्सिक टीम आणि इतर तपास संस्था सक्रिय झाल्या आहेत. या स्फोटात ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. १५ हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. दिल्ली पोलीस आता स्फोट झालेल्या वाहनाच्या भागांवरून वाहनाचा नंबर ओळखण्याचे काम करत आहेत. त्यानंतरच त्याच्या मूळ मालकाची ओळख पटेल..मिळालेल्या वृत्तानुसार, ज्या कारमध्ये स्फोट झाला त्या कारमध्ये इतर अनेक प्रवासी होते. कारच्या मागील बाजूस स्फोट झाला. घटनास्थळी कोणतेही खड्डे नव्हते. जखमींपैकी कोणत्याही व्यक्तीच्या शरीरात खिळे किंवा तार अडकलेले आढळले नाहीत. स्फोटात जखमी झालेल्या किंवा मृत्युमुखी पडलेल्यांचे चेहरे किंवा शरीर आगीमुळे काळे पडलेले नव्हते. .Maharashtra Alert Delhi Blast : RSS कार्यालय ते मुंबईची IMP ठिकाणे; पुणे, कोल्हापुरात हाय अलर्ट, दिल्ली बॉम्ब हल्ल्यानंतर पोलिस प्रशासनाचा डोळ्यात तेल घालून तपास.विशेष कक्षाचे पथक, फॉरेन्सिक तज्ञांसह, स्फोट झालेल्या वाहनाच्या खराब झालेल्या भागांवरून वाहनाची नंबर प्लेट ओळखण्याचे काम करत आहे. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये हा पॅटर्न आतापर्यंत वापरला गेला नसल्याची माहिती आहे. कारण दहशतवादी स्फोटांमध्ये नेहमीच काटे आणि तारा आढळतात. दहशतवादी स्फोटांमध्ये जखमी किंवा मृत्युमुखी पडलेल्यांचे चेहरे आणि शरीर काही प्रमाणात काळे पडलेले असते. दहशतवादी स्फोटांच्या ठिकाणीही खड्डे तयार होतात..Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील स्फोट दहशतवादी हल्ला? जाणून घ्या आतापर्यंतचे पाच महत्त्वाचे अपेडट....दिल्ली बॉम्बस्फोटांनंतर, उत्तर प्रदेश, मुंबई आणि राजस्थानमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्य नियंत्रण कक्षाकडून सर्व जिल्ह्यांना संदेश पाठविण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कडक सुरक्षा राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.