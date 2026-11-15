Ramlila Maidan : रामलीला मैदानावर आता ५० हजारांपेक्षा अधिक आंदोलकांना प्रवेश नाही? दिल्ली पोलिसांची नवी नियमावली प्रस्तावित

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणारी आंदोलने, मोर्चे आणि जाहीर सभांच्या नियमांत मोठे बदल होऊ घातले आहेत. मैदानाची कमाल क्षमता ५० हजार निश्चित करण्यात आली असून त्यापेक्षा जास्त गर्दी जमवता येणार नाही..दिल्ली पोलिसांनी रामलीला मैदानावरील आंदोलनांचे नियमन करण्यासाठी नवी आदर्श संचालन प्रक्रिया तयार केली आहे. प्रस्तावित मसुदा अंतिम मंजुरीसाठी दिल्ली पोलिस मुख्यालयात पाठवण्यात आला आहे.गेल्या महिन्यात १२ ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरचा आंदोलनासाठीचा अधिकृत दर्जा रद्द करून रामलीला मैदान, बुराडी ग्राउंड आणि सीबीडी ग्राउंड हे पर्यायी स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनाचा अधिकार आणि सामान्य नागरिकांची सोय यांत समतोल राखण्यासाठी हा नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे..रामलीला मैदानासंबंधीची सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थेबाबतही कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. आयोजकांना वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने वाहनतळ आणि गर्दीचे नियोजन करावे लागेल. रस्ते, पदपथ आणि रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवांचे मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत अडवले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच बंदुका, तलवारी, भाले व धारदार वस्तूंवर बंदी असेल आणि ड्रोन उडविण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. पेयजल, वैद्यकीय मदत आणि स्वच्छतेची जबाबदारीही आयोजकांची असेल..नव्या नियमांनुसार...रामलीला मैदानावर सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेतच आंदोलनास परवानगीमैदानाची कमाल क्षमता ५० हजार ; त्यापेक्षा जास्त गर्दी जमवता येणार नाहीकार्यक्रमाचे स्वरूप आणि सुरक्षाव्यवस्थेचा विचार करून सक्षम अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थितीची मर्यादा ठरवतीलआयोजकांना कार्यक्रमाच्या किमान दहा दिवस आधी अर्ज करावा लागेलदिल्ली महानगरपालिकेचे जागा उपलब्धता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.