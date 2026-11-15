देश

Ramlila Maidan : रामलीला मैदानावर आता ५० हजारांपेक्षा अधिक आंदोलकांना प्रवेश नाही? दिल्ली पोलिसांची नवी नियमावली प्रस्तावित

Delhi Police Proposes 50000 Participant Limit for Ramlila Maidan Protests : दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील आंदोलने, मोर्चे आणि सभांसाठी दिल्ली पोलिसांनी नवी नियमावली तयार केली आहे. प्रस्तावित मसुद्यानुसार मैदानाची कमाल क्षमता ५० हजार आंदोलक निश्चित केली असून मंजुरीसाठी तो मुख्यालयात पाठविण्यात आला आहे.
Delhi Police Proposes 50000 Participant Limit for Ramlila Maidan Protests

Delhi Police Proposes 50000 Participant Limit for Ramlila Maidan Protests

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणारी आंदोलने, मोर्चे आणि जाहीर सभांच्या नियमांत मोठे बदल होऊ घातले आहेत. मैदानाची कमाल क्षमता ५० हजार निश्चित करण्यात आली असून त्यापेक्षा जास्त गर्दी जमवता येणार नाही.

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Delhi Police