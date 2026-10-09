Delhi Protest: 30 हजार जवान तैनात अन् 200 जण ताब्यात; CJPच्या आंदोलनापूर्वी दिल्लीत काय-काय घडतंय?

30000 Personnel 57 Metro Stations Shut: निवडणूक आयोगाच्या एसआयार प्रक्रियेच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय राजधानीतील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी एका दिवसाआधीच शहरात अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. .दिल्ली पोलिस आणि निमलष्करी दलांचे मिळून सुमारे ३० हजार जवान राजधानीत तैनात करण्यात आले असून १२ ऑक्टोबरपर्यंत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाची पथकं राजधानीत उपस्थित राहतील. सुरक्षेचा उपाय म्हणून दिल्ली पोलिसांनी फ्लॅग मार्च काढला असून नवी दिल्लीतील ४ किलोमीटरच्या परिसरात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. याशिवाय खबरदारी म्हणून सुमारे २०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..दिल्ली आणि एनसीआरच्या सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. आंदोलकांना संसदेच्या दिशेने जाण्यापासून रोखण्यासाठी संसद मार्गावर लोखंडी साखळ्यांनी जोडलेले मोठमोठे बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. दिल्लीला लागून असलेल्या गाझीपूर सीमेवर अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात आहे. प्रत्येक वाहनाची कसून तपासणी केल्यानंतरच दिल्लीत प्रवेश दिला जात आहे..दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांच्या विनंतीवरून दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने रात्री ९ वाजेपासून पुढील आदेशापर्यंत तब्बल ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवली आहेत. हॉटेल आणि पीजीमध्येही पोलिसांकडून तपासणी केली जात असून, तेथे राहणाऱ्या तरुणांना या आंदोलनात सहभागी होऊ न देण्याच्या सूचना पीजी चालकांना देण्यात आल्या आहेत..दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांनी सीजेपीच्या आंदोलनाला कोणतीही परवानगी दिलेली नाही; जंतर-मंतर परिसरात कलम १६३ लागू करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. दिल्ली पोलिसांसमोर हे मोठे आव्हान ठरण्यामागे २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. २० जुलै रोजी सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने जमावाने संसदेकडे कूच केली होती, ज्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती. त्या वेळी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला होता आणि परिस्थिती हिंसक बनली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.