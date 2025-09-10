चाकाखाली लिंबू ठेवला, मी चालवणार म्हणत तरुणीने स्टेअरिंग घेतलं हातात; नवी कोरी थार पहिल्या मजल्यावरून कोसळली, Video Viral

नवी दिल्ली : पूर्व दिल्लीतील प्रीत विहार भागात सोमवारी (ता. ८) संध्याकाळी एक धक्कादायक अपघात घडला. शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावर ठेवलेली नवी कोरी महिंद्रा थार रॉक्स कार अचानक जमिनीवर कोसळली. या अपघाताचा (Delhi Thar Accident) व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे..पूजा करताना झाला अपघातमिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदीदार प्रदीप आणि त्यांची पत्नी मणी पवार कारमध्ये बसले होते. शोरूमचा सेल्समन विकास त्यांना गाडीची वैशिष्ट्ये समजावत होता. दरम्यान, नवीन गाडीची पूजा करण्यासाठी चाकाखाली लिंबू ठेवण्यात आले. याच वेळी मणी पवार यांनी चुकून अॅक्सिलरेटर जोरात दाबला आणि कार शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावरून थेट फूटपाथवर कोसळली..हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार 8 जिल्ह्यांत कुणबी नोंदींची पडताळणी; 'इतकी' कुणबी प्रमाणपत्रे ठरली वैध, हजारो अर्जांची तपासणी सुरूच.थार गाडीचे मोठे नुकसानया घटनेदरम्यान प्रदीप, मणी पवार आणि सेल्समन विकास हे कारमध्ये होते. सुदैवाने कोणालाही दुखापत झाली नाही. मात्र, गाडीचे मोठे नुकसान झाले असून शोरूमची काचही फुटली आहे..काय म्हणाले पोलिस?ही घटना प्रीत विहार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. उपपोलिस आयुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया यांनी सांगितले की, "मणी आणि प्रदीप यांनी निर्माण विहारमधील शोरूममधून थार खरेदी केली होती. कार शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावर पार्क केली होती आणि डिलिव्हरीसाठी तयार होती; पण अचानक ती जमिनीवर कोसळली.".सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरलया अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने पसरत आहे. व्हिडिओमध्ये जमिनीवर उलटलेली थार कार आणि पहिल्या मजल्यावर फुटलेली काचेची फ्रेम स्पष्टपणे दिसतेय. दरम्यान, अपघातात कुणीही जखमी झाले नसल्याने आणि ग्राहकांकडून तक्रार दाखल न केल्याने पोलिसांनी कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.