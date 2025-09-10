देश

चाकाखाली लिंबू ठेवला, मी चालवणार म्हणत तरुणीने स्टेअरिंग घेतलं हातात; नवी कोरी थार पहिल्या मजल्यावरून कोसळली, Video Viral

Mahindra Thar Accident in Delhi Showroom : पहिल्या मजल्यावरून थेट जमिनीवर! दिल्लीतील शोरूममधून थार कोसळली, व्हिडिओ व्हायरल
Delhi Thar Accident

Delhi Thar Accident

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नवी दिल्ली : पूर्व दिल्लीतील प्रीत विहार भागात सोमवारी (ता. ८) संध्याकाळी एक धक्कादायक अपघात घडला. शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावर ठेवलेली नवी कोरी महिंद्रा थार रॉक्स कार अचानक जमिनीवर कोसळली. या अपघाताचा (Delhi Thar Accident) व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
delhi
police case
accident case
Mahindra Bolero
Mahindra Thar SUV

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com