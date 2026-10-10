Delhi Protest High Drama : निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन; दिल्लीत भाजपच्या आमदाराच्या लेकीला पोलिसांकडून ताब्यात! फोटो समोर

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) राजधानी दिल्लीत पुकारलेल्या आंदोलनामुळे प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जंतरमंतरवरील या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी हाय अलर्ट जारी करत ५०० हून अधिक आंदोलकांची धरपकड केली. विशेष म्हणजे, या आंदोलनादरम्यान उत्तर प्रदेशातील भाजपचे माजी आमदार विक्रम सिंह यांची कन्या यशस्वी राजे सिंह यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्यांनी पोलीस ठाण्यातून शेअर केलेला फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.."बंगला साहिबच्या बागेत बसले असताना पकडले..."उत्तर प्रदेशातील फतेहपूरचे माजी भाजप आमदार विक्रम सिंह यांची मुलगी असलेल्या यशस्वी राजे सिंह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (ट्विटर) स्वतःचा फोटो शेअर करत पोलिसांच्या कारवाईची माहिती दिली. "आम्ही बंगला साहिब गुरुद्वाराजवळील एका बागेत बसलो असताना पोलिसांनी आम्हाला ताब्यात घेतले. सध्या आम्हाला केशव पुरम पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आले आहे," असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. यापूर्वी 'नीट' पेपरफुटीच्या वेळीही केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी सीजेपीच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला होता..विमानतळावरच नेत्यांना बेड्या; जंतरमंतरला छावणीचे रूपसीजेपीने आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर दिल्लीत तब्बल ४० हजारांपेक्षा जास्त पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे (CRPF) जवान तैनात करण्यात आले आहेत. संपूर्ण परिसराला लष्करी छावणीचे स्वरूप आले असून, रस्ते बॅरिकेड्स आणि स्पाईक स्ट्रिप्स लावून बंद करण्यात आले. आंदोलनासाठी दिल्लीत दाखल झालेले सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, सहसंयोजक आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना दिल्ली विमानतळावर उतरताच विमानाजवळच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. जंतरमंतरच्या दिशेने कूच करणाऱ्या शेकडो कार्यकर्त्यांची जागोजागी धरपकड करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.