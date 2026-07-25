देश

मर्यादित सेवा द्या! दिल्लीत फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवेवर निर्बंध; पोलिसांच्या आदेशानं संताप, ही तर फूडबंदी

Delhi Police, food delivery restrictions दिल्लीत जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कलम १६३ लागू करण्यात आलंय. मेट्रोची १८ स्टेशन्स बंद असून आता फूड डिलिव्हरी आणि कॅब सेवेवरही निर्बंध लादले आहेत.
Jantar Mantar Protest Hits Delivery, Cab Services

Jantar Mantar Protest Hits Delivery, Cab Services

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीत नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीकडून आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कलम १६३ लागू केले आहे. दिल्ली मेट्रोकडून १८ मेट्रो स्टेशन्स शनिवारीसुद्धा बंद ठेवण्यात आले आहेत. स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी वेगळा आदेश जारी केला जाईल असंही सांगण्यात आलंय. तसंच ऑनलाइन कॅब आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना मर्यादीत बूकिंग आणि ऑर्डर घेण्यास सांगितलं आहे. Delhi Restricts Food Delivery and Cab Services

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