मर्यादित सेवा द्या! दिल्लीत फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवेवर निर्बंध; पोलिसांच्या आदेशानं संताप, ही तर फूडबंदी

दिल्लीत नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीकडून आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कलम १६३ लागू केले आहे. दिल्ली मेट्रोकडून १८ मेट्रो स्टेशन्स शनिवारीसुद्धा बंद ठेवण्यात आले आहेत. स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी वेगळा आदेश जारी केला जाईल असंही सांगण्यात आलंय. तसंच ऑनलाइन कॅब आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना मर्यादीत बूकिंग आणि ऑर्डर घेण्यास सांगितलं आहे. Delhi Restricts Food Delivery and Cab Services.जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सूरू आहे. यामुळे अनेक परिसरात कलम १६३ लागू केलं आहे. ज्या ठिकाणी १६३ लागू केले आहे तिथे ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना मर्यादीत ऑर्डर घेण्यास सांगण्यात आलंय. मात्र कोणत्याही सेवेवर बंदी घातलेली नाही असं दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केलंय. ऑनलाइन कॅब सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनाही मर्यादीत प्रमाणात बूकिंग घेण्याचे निर्देश दिले आहेत..नवी पिढी प्रश्न विचारणारी, लॉजिक जाणून घेणारी; आदेशाऐवजी...; सरसंघचालक मोहन भागवत काय म्हणाले?.अॅप आधारित सेवा, राइड शेअरिंग प्लॅटफॉर्म, फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स यासह इतर इ कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना कलम १६३ लागू असलेल्या भागात वाहतूक आणि सेवा मर्यादित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय. नोटबंदीनंतर आता फूड बंदी केली जात असल्याचं अखिलेश यादव यांनी म्हटल..दिल्ली ट्राफिक पोलिसांनी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटलंय की, कायदा सुव्यवस्था आणि लोकांच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिकसह इतर सेवांनी कलम १६३ लागू असलेल्या भागात मर्यादित सेवा द्याव्यात. ड्रायव्हर, डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हा आदेश लागू केला आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा आदेश आहे..याआधी गुरुवारी न्यू दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशनने कनॉट प्लेसमधील दुकाने, कार्यालये आणि रेस्टॉरंट चालकांना आवाहन केलं होतं की, सर्व दुकाने, कार्यालये सांयकाळी साडे सहा वाजल्यानंतर बंद करावीत. नवी दिल्ली नगर पालिका परिषदेच्या अध्यक्षांच्या सल्ल्याने हे आवाहन करण्यात आलं होतं असंही असोसिएशनने म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.