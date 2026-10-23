Delhi Protests: सरकारला 'सीजेपी'चा धसका! आंदोलन पुन्हा पेटणार? गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय

CJP Rally: राजधानी दिल्लीत संभाव्य आंदोलने आणि निदर्शने लक्षात घेता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या २७३ तुकड्यांची तैनात दुसऱ्यांदा वाढवून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. .सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिन्याच्या सुरुवातीला 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या निमलष्करी तुकड्यांना दिल्लीत पाचारण करण्यात आले होते. गृह मंत्रालयाने २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलीस आणि संबंधित सीएपीएफ तुकड्यांना या तैनातीसाठी आपापसात समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले होते..Motion Sickness: प्रवास करताना मोबाईल किंवा पुस्तक पाहिल्यावर चक्कर येते? डोकेदुखी, मळमळ का होते? पाहा कारणे... .राजधानीतील तीव्र आंदोलनांचा अंदाज घेऊन दिल्ली पोलिसांनी सेंट्रल आर्म्स पोलीस फोर्सची तैनात २० ऑक्टोबरनंतरही वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी दिल्ली पोलिसांच्या वतीने गृह मंत्रालयाला रीतसर पत्र पाठवून मुदत संपल्यानंतरही २७३ कंपन्यांची तैनात कायम ठेवण्याची परवानगी मागण्यात आली होती, ज्यास गृह मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे..दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर सीएपीएफच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. दिल्ली पोलिसांच्या आवाहनानुसार गृह मंत्रालयाकडून सुरुवातीला सीएपीएफच्या एकूण ३०१ कंपन्यांच्या तैनातीला मंजुरी मिळाली होती. यामध्ये ६ ऑक्टोबर रोजी २२१ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी ८० कंपन्यांची मागणी करण्यात आली होती..karnataka Politics : ''मेटा स्मार्ट ग्लास घालून माझं स्टिंग ऑपरेशन करण्याचा प्रयत्न'', मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ.आता सीजेपी आणि इतर संघटनांकडून पुन्हा संभाव्य आंदोलनांची शक्यता पाहता दिल्ली पोलिसांच्या मागणीवरून गृह मंत्रालयाने या अतिरिक्त तैनातीला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आंदोलक पुन्हा एकदा जंतर-मंतर, निवडणूक आयोग कार्यालय, संसद भवन आणि इंडिया गेट यांसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी निदर्शने करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलीस सध्या हाय अलर्टवर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.