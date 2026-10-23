देश

Delhi Protests: सरकारला 'सीजेपी'चा धसका! आंदोलन पुन्हा पेटणार? गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय

MHA Extends CAPF Deployment Till Oct 31: राजधानीतील तीव्र आंदोलनांचा अंदाज घेऊन दिल्ली पोलिसांनी सेंट्रल आर्म्स पोलीस फोर्सची तैनात २० ऑक्टोबरनंतरही वाढवण्याची मागणी केली होती.
cjp protest

cjp protest

esakal

संतोष कानडे
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CJP Rally: राजधानी दिल्लीत संभाव्य आंदोलने आणि निदर्शने लक्षात घेता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या २७३ तुकड्यांची तैनात दुसऱ्यांदा वाढवून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

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