देश

Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोट प्रकरणात पहिली अटक, एनआयएच्या तपासाला मोठे यश; कोण आहे आमिर रशीद ?

Aamir Rashid Ali : एनआयएने दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोट प्रकरणात पहिली अटक करत आमिर रशीद अलीला ताब्यात घेतले.स्फोटात वापरलेली हुंडई i20 कार आमिर रशीद अलीच्या नावावर नोंदवलेली होती अशी माहिती समोर आली आहे.
Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोट प्रकरणात पहिली अटक, एनआयएच्या तपासाला मोठे यश; कोण आहे आमिर रशीद ?
Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिल्लीतील लाल किल्ला बॉम्बस्फोटाचा तपास करणाऱ्या एनआयएला एक मोठे यश मिळाले आहे. एनआयएने या प्रकरणात पहिली अटक केली आहे. आमिर रशीद अली नावाच्या व्यक्तीला दिल्लीतून अटक केली आहे. स्फोटात वापरलेली आय२० कार आमिरच्या नावावर नोंदवण्यात आली होती असे वृत्त आहे.

Loading content, please wait...
delhi
Red Fort
blast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com