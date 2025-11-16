Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोट प्रकरणात पहिली अटक, एनआयएच्या तपासाला मोठे यश; कोण आहे आमिर रशीद ?

दिल्लीतील लाल किल्ला बॉम्बस्फोटाचा तपास करणाऱ्या एनआयएला एक मोठे यश मिळाले आहे. एनआयएने या प्रकरणात पहिली अटक केली आहे. आमिर रशीद अली नावाच्या व्यक्तीला दिल्लीतून अटक केली आहे. स्फोटात वापरलेली आय२० कार आमिरच्या नावावर नोंदवण्यात आली होती असे वृत्त आहे. .दिल्ली पोलिसांकडून प्रकरण ताब्यात घेतल्यानंतर, एनआयएने मोठ्या प्रमाणात तपास आणि शोध मोहीम राबवली, ज्यामुळे हे यश मिळाले. एनआयएच्या मते, आमिर रशीद अली हा जम्मू आणि काश्मीरमधील पंपोरचा रहिवासी आहे..'जुबेर हंगरगेकरच्या संपर्कातील १२ जणांची चौकशी'; माेबाईल, सीडीआरची पडताळणी होणार, दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी कनेक्शन?.आमिर रशीद अली याने दहशतवादी हल्ला करण्यासाठी हल्लेखोर डॉ. उमर सोबत कट रचला होता. एनआयएने दिल्लीतून रशीदला अटक केली आहे. दिल्ली पोलिसांकडून प्रकरण ताब्यात घेतल्यानंतर, एनआयएने व्यापक शोध मोहीम राबवली. .एनआयएच्या तपासात असे आढळून आले आहे की हल्ल्यात वापरलेली हुंडई आय२० कार आमिर रशीद अली याच्या नावावर नोंदवण्यात आली होती. तपास यंत्रणेने असे म्हटले आहे की आमिर रशीद अली कथितपणे आय२० कार खरेदी करण्यात मदत करण्यासाठी दिल्लीला आला होता. .एनआयएच्या फॉरेन्सिक तपासणीत कार बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या ड्रायव्हरची ओळख पटली आहे, तो पुलवामा जिल्ह्यातील रहिवासी उमर उन नबी होता. डॉ. उमर नबी हे फरिदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.