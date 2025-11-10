Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटातील गाडी नेमकी कुणाची? महत्त्वाची अपडेट समोर...

Whose car was involved in Delhi explosion: दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन परिसरात चालत्या कारमध्ये स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. या स्फोटात १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर दिल्ली पोलीस तसेच एनआयएची टीम घटनास्थळी दाखल झाली असून त्यांनी तपास सुरु केला आहे.या स्फोटाचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. हा दशतवादी हल्ला आहे का? या अँगलनेही तपास सुरु करण्यात आला आहे. दरम्यान, ज्या गाडीत हा स्फोट झाला, ती गाडी नेमकी कुणीची याबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सायंकाळी ६ वाजून ५२ मिनिटांनी आय-२० या गाडीत स्फोट झाला आहे. यात तीन प्रवाशी होते, अशी माहिती समोर आली आहे. या गाडीची नंबर प्लेट शोधण्यात पोलिसांनी यश आलं आहे. त्यावरून या गाडी मालकाचा शोध घेण्यात आला आहे. ही गाडी हरियाणातील असून ती नदीम खान नावाच्या व्यक्तीच्या नावावर रजिस्टर असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे..Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील स्फोट दहशतवादी हल्ला? जाणून घ्या आतापर्यंतचे पाच महत्त्वाचे अपेडट....विशेष म्हणजे आज सकाळी हरियाणातून ३०० किलो आरडीएक्स आणि दोन एके४७ जप्त करण्यात आलं आहे. तसेच ही गाडीही हरियाण्याची असल्याने एनआयएकडून दशहतवादी अँगलही तपास जातो आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही सर्वच अँगलनं तपास केला जाणार असल्याचं म्हटलं आहे..Delhi Red Fort blast Live Update : नागपूरमध्ये अजनी रेल्वे स्थानकावर हायलर्ट ; डॉग्सस्कॉड कडून तपासणी.दरम्यान, या घटनेनंतर दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या भीषण स्फोटानंतर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि बिहारसह देशभरात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांनी काही भागात छापे देखील टाकले आहेत.दिल्ली पोलिसांनी लाल किल्ल्याजवळील सीसीटीव्ही कॅमेराचे फुटेज तपासले असून या कॅमेरात संशयित हालचाली करताना दिसणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. या संशयिताची कसून चौकशी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.