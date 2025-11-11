Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटात ४ डॉक्टरांचा हात, शकीलच्या अटकेमुळे उमर घाबरला अन् आत्मघातकी हल्ला घडवून आणला; नेमकं काय घडलं?

Summaryलाल किल्ल्याजवळ सोमवारी संध्याकाळी एका कार बॉम्ब स्फोटात ८–९ अधिक लोक ठार आणि १९–२० जण जखमी झाले. या स्फोटात वापरलेल्या गाडीचा मालक आणि ज्या व्यक्तीने गाडी चालवली अशी शंका असलेला डॉ. उमर आहे, ज्यानेआत्मघातकी हल्ला केला असावा असा संशय आहे.सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, गाडी दुपारी ३:१९ वाजता पार्किंगमध्ये दाखल झाली होती आणि स्फोटापूर्वी ६:४८ वाजता हालविण्यात आली होती.delhi bomb blast latest update: दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी संध्याकाळी भीषण स्फोट झाले. यात ९ लोक ठार झाले तर अनेकजण जखमी झाले. या स्फोटामुळे देशभरात महत्त्वाच्या ठिकाणी हाय अलर्ट जारी करण्यात आहे.स्फोटामागे एक नाही तर चार डॉक्टरांचा हात असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी तीन डॉक्टरांना आधीच अटक करण्यात आली होती आणि चौथा डॉक्टर,जो फरार असल्याचे वृत्त होते मात्र त्याने अटक होण्यापूर्वीच आत्मघातकी हल्ला केल्याचा संशय आहे..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसणारा आणि आत्मघातकी हल्ल्यातील संशयित म्हणून ओळखला जाणारा स्फोटात वापरण्यात आलेला आय२० कारचा चालक डॉ. मोहम्मद उमर असल्याचे वृत्त आहे, जो अटकेच्या भीतीने फरार झाला होता. डॉ. उमर फरिदाबादमधील अल फलाह मेडिकल कॉलेजमध्ये होता..डॉ. मोहम्मद उमरने स्फोट घडवलासोमवारी संध्याकाळी लाल किल्ल्याजवळील चांदणी चौक परिसरात झालेल्या कार बॉम्बस्फोटातील संशयित डॉ. मोहम्मद उमर हा फरिदाबाद दहशतवादी मॉड्यूलमधील फरार आरोपी असल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो स्फोटात वापरलेली आय-२० कार चालवत होता आणि अटकेच्या भीतीने त्याने घाईघाईने दोन साथीदारांसह स्फोटाची योजना आखली आणि संध्याकाळपर्यंत ती अंमलात आणली असा संशय आहे..रिपोर्ट्सवरून असे दिसून येते की उमरने कारमध्ये स्फोटके आणि डेटोनेटर ठेवले होते. तपासात असेही दिसून आले आहे की फरीदाबादमधून मोठ्या प्रमाणात जप्त केलेले अमोनियम नायट्रेट या मोठ्या स्फोटासाठी इंधन तेलासह वापरले गेले होते. स्फोटाचे ठिकाण आणि वेळ जास्तीत जास्त जीवितहानी होण्यासाठी निवडण्यात आले. वृत्तांनुसार, सोमवारी संध्याकाळी ६:५२ दरम्यान स्फोटाच्याआधी डॉ. उमर उपस्थित होते हे सीसीटीव्ही फुटेजवरून सिद्ध होते..Delhi Blast : फरीदाबादमध्ये स्फोटकं पकडताच बिथरला उमर, घाबरून बनवला दिल्ली स्फोटाचा प्लॅन, तपासात मोठा खुलासा....पार्किंग लॉटमध्ये कार तीन तास पार्क सीसीटीव्ही फुटेजवरून असेही दिसून येते की हल्ल्यात वापरलेली कार घटनेच्या तीन तास आधी जवळच्या सुनेहरी मशिदीजवळ पार्क केली होती. कार त्या पार्किंग लॉटमध्ये दुपारी ३:१९ वाजता पार्क केली होती आणि स्फोटाच्या फक्त चार मिनिटे आधी, ६:४८ वाजता काढून हलविण्यात आली.सुरुवातीला ड्रायव्हरचा (डॉ. उमर) चेहरा स्पष्ट दिसत होता, परंतु पुढे गेल्यानंतर त्याने मास्क लावला होता. दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे आहे की स्फोटादरम्यान संशयित कारमध्ये एकटाच होता. आधीच्या अहवालांनुसार त्याच्यासोबत गाडीत आणखी दोन जण होते. हरियाणा राज्यात नोंदणी क्रमांक असलेली गाडी बदरपूर सीमेवरून दिल्लीत दाखल झाली..शकीलच्या अटकेमुळे उमर घाबरलासूत्रांनुसार, डॉ. उमरला डॉ. मुझम्मिल शकीलच्या अटकेची माहिती मिळताच तो घाबरला असावा, ज्यामुळे त्याने घाईघाईने आत्मघातकी हल्ला केला असावा. हरियाणा आणि काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत या डॉक्टरकडून २,९०० किलो आयईडी बनवण्याचे साहित्य जप्त केले होते. शकील हा फरिदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात प्राध्यापक आहे..डॉ. आदिल राथेर आणि डॉ. शाहीनलाही अटकपोलिसांनी आतापर्यंत फरिदाबाद दहशतवादी मॉड्यूलमधील एकूण आठ जणांना अटक केली आहे, त्यापैकी सात जण काश्मीरचे आहेत. डॉ. मुझम्मिल शकील उर्फ मुसैब हा पुलवामा येथील कोइलचा रहिवासी आहे. या प्रकरणात अटक केलेला दुसरा डॉक्टर आदिल राथेर हा कुलगामच्या वालपोरा भागातील रहिवासी आहे आणि तो अनंतनाग येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत होता. तो मोहम्मद उमरच्या खूप जवळचा असल्याचे सांगितले जाते..FAQsप्रश्न: या स्फोटामागे डॉक्टरांचा हात आहे का?उत्तर: हो, पोलिस तपासानुसार चार डॉक्टर यांच्या सहभागाची शक्यता आहे, ज्यांपैकी काहींना अटक झाली आहे.प्रश्न: स्फोट करणारी गाडी कोणती होती?उत्तर: ती एक सफेद रंगाची Hyundai i20 कार होती, जी स्फोटाच्या वेळी किंवा त्या आधी त्या ठिकाणी होती. प्रश्न: स्फोटावेळी त्या गाडीत केवळ एकच चालक होता का?उत्तर: हो, सीसीटीव्ही तपासानुसार त्या स्फोटाच्या वेळी गाडीमध्ये एकच व्यक्ती होता. प्रश्न: या प्रकरणात किती स्फोटक साहित्य जप्त झाले आहे?उत्तर: अंदाजे २,९०० किलो स्फोटक साहित्य जप्त झाल्याचे तपासात समोर आले आहे प्रश्न: हा स्फोट आतंकवादी हल्ला म्हणून पाहिला जात आहे का?उत्तर: हो, प्रकरण आतंकी हल्ला म्हणून पाहण्यात येत आहे आणि UAPA अंतर्गत तपास सुरू आहे. प्रश्न: ज्या डॉक्टरने गाडी चालवली होता, तो सापडला आहे का?उत्तर: तो डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार आहे किंवा मृत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे; त्याचा मृत्यू झाला की नाही हे तपास सुरू आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.