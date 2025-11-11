देश

Delhi Blast : फरीदाबादमध्ये स्फोटकं पकडताच बिथरला उमर, घाबरून बनवला दिल्ली स्फोटाचा प्लॅन, तपासात मोठा खुलासा...

Delhi Blast Linked to Faridabad Terror Module : फरीदाबाद येथे स्फोटकं सापडल्यनंतर जम्मू काश्मीर पोलीस आणखी एका डॉक्टारच्या शोधात असल्याचं सांगण्यात येत होते. तो डॉक्टर उमर असल्याचं आता पुढं आलं आहे. त्यानेच घाबरून या स्फोटाची योजना आखली.
सोमवारी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या बाहेर कारमध्ये भीषण स्फोट झाला. या स्फोटाचा तपास आता दहशतवादी हल्ला म्हणून केला जाणार आहे. एआयएने त्यादृष्टीने कारवाई सुरु केली आहे. या हल्ल्यात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाला असून २० जण जखमी आहेत. प्राथमिक तपासानंतर दिल्ली स्फोटाचे तार फरीदाबाद दहशतवादी मॉड्यूलशी जोडण्यात आलं आहेत. डॉ. उमर हा दहशतवादी गाडी चालवत होता, अशी माहिती आता समोर आली आहे.

