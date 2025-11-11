Delhi Blast : फरीदाबादमध्ये स्फोटकं पकडताच बिथरला उमर, घाबरून बनवला दिल्ली स्फोटाचा प्लॅन, तपासात मोठा खुलासा...

सोमवारी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या बाहेर कारमध्ये भीषण स्फोट झाला. या स्फोटाचा तपास आता दहशतवादी हल्ला म्हणून केला जाणार आहे. एआयएने त्यादृष्टीने कारवाई सुरु केली आहे. या हल्ल्यात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाला असून २० जण जखमी आहेत. प्राथमिक तपासानंतर दिल्ली स्फोटाचे तार फरीदाबाद दहशतवादी मॉड्यूलशी जोडण्यात आलं आहेत. डॉ. उमर हा दहशतवादी गाडी चालवत होता, अशी माहिती आता समोर आली आहे. .विशेष म्हणजे, फरीदाबाद येथे स्फोटकं सापडल्यनंतर जम्मू काश्मीर पोलीस आणखी एका डॉक्टारच्या शोधात असल्याचं सांगण्यात येत होते. तो डॉक्टर उमर असल्याचं आता पुढं आलं आहे. इतकच नाही तर फरिसाबाद येथील कारवाईनंतर उमर बिधतरला आणि घाबरून त्याने दिल्ली स्फोटाची योजना आखली. तसेच गाडी डेटोनेटर लावून हा स्फोट घडवून आणला, अशी माहिती प्राथमिक तपासात पुढं आली आहे..Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटापूर्वी गोळीबार करण्याचा प्लॅन? तपास यंत्रणांना आढळलं जिवंत काडतूस .या स्फोटासाठी वापरलेली कार हरियाणात नोंदणीकृत असून HR 26 7624 असा या गाडीचा नंबर आहे. ही गाडी पूर्वी मोहम्मद सलमान नावाच्या व्यक्तीच्या नावावर होती. त्याने ती गाडी नदीम नावाच्या व्यक्तीला विकली. नंतर नदीमने ती कार फरीदाबादमधील रॉयल कार झोन नावाच्या डीलरला दिली. त्यानंतर ती तारिक नावाच्या व्यक्तीने विकत घेतली आणि शेवटी उमर मोहम्मद पर्यंत ती कार पोहोचली, अशी माहितीही आता समोर आली आहे..Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटाचं पुलवामा कनेक्शन समोर, जुना कारमालकही ताब्यात; महत्त्वाची माहिती लागली हाती.दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या मॅपिंगनुसार ही कार कार शेवटची बदरपूर बॉर्डरवर दिसली, तिथून तिने दिल्लीमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर कार लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ दिसली. याआधी ही कार सुनहरी मशिदीजवळील पार्किंगमध्ये तब्बल तीन तास उभी होती. ती दुपारी ३:१९ वाजता पार्किंगमध्ये आली आणि सायंकाळी ६:४८ वाजता बाहेर पडली. त्यानंतर चार मिनिटांनी लगेच स्फोट झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.