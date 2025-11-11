Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटापूर्वी गोळीबार करण्याचा प्लॅन? तपास यंत्रणांना आढळलं जिवंत काडतूस

Delhi Blast Updates: दिल्ली स्फोटाचा तपास दहशतवादी हल्ला म्हणून केला जातो आहे. त्यादृष्टीने कारवाई सुरु केली आहे. या हल्ल्यात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाला असून २० जण जखमी आहेत. एनआयएकडे या संपूर्ण प्रकरणात तपास देण्यात आला असून त्यांची टीम रात्रीपासून घटनास्थळावर उपस्थित आहेत. याशिवाय फॉरेन्सिक टीम याठिकाणी दाखल झाली आहे. त्यांच्याकडून घटनास्थळी पुरावे गोळा केले जात आहेत. .महत्त्वाचे म्हणजे एनआयएला याठिकाणी पाहणी करताना जिवंत काडतूस आढळल आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. हे काडतूस इथं कसं आलं? याची शोध घेतला जातो आहे. स्फोट करण्यापूर्वी दहशतवाद्यांकडून या ठिकाणी गोळीबार करण्याचा प्लॅन होता का? असा प्रश्नही उपस्थित होतो आहे..Delhi Red Fort blast Live Update : दिल्ली पोलिसांची टीम पुलवामात दाखल.या संपूर्ण प्रकरणा आतापर्यंत १२ संशयित आरोपींना अटक कण्यात आली आहे. त्यांची कसून चौकशी केली जाते आहे. तसेच या स्फोटातील कार बाबतही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. हा कार हरियाणात नोंदणीकृत असून HR 26 7624 असा या गाडीचा नंबर आहे. ही गाडी पूर्वी मोहम्मद सलमान नावाच्या व्यक्तीच्या नावावर होती. त्याने ती गाडी नदीम नावाच्या व्यक्तीला विकली. नंतर नदीमने ती कार फरीदाबादमधील रॉयल कार झोन नावाच्या डीलरला दिली. त्यानंतर ती तारिक नावाच्या व्यक्तीने विकत घेतली आणि शेवटी उमर मोहम्मद पर्यंत ती कार पोहोचली, अशी माहितीही आता समोर आली आहे..Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटाचं पुलवामा कनेक्शन समोर, जुना कारमालकही ताब्यात; महत्त्वाची माहिती लागली हाती.दरम्यान, हा कार शेवटची बदरपूर बॉर्डरवर दिसली, तिथून तिने दिल्लीमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर कार लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ दिसली. याआधी ही कार सुनहरी मशिदीजवळील पार्किंगमध्ये तब्बल तीन तास उभी होती. ती दुपारी ३:१९ वाजता पार्किंगमध्ये आली आणि सायंकाळी ६:४८ वाजता बाहेर पडली. त्यानंतर चार मिनिटांनी लगेच स्फोट झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.