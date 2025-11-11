देश

Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटापूर्वी गोळीबार करण्याचा प्लॅन? तपास यंत्रणांना आढळलं जिवंत काडतूस

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली पोलीस, एनआयएन आणि फॉरेन्सिक टीम रात्री घटनास्थळी पाहणी करत आहेत. यादरम्यान, त्यांना जिवंत काडतूस आढळलं आहे.
Delhi Red Fort Blast

Delhi Blast Update

sakal

Shubham Banubakode
Updated on

Delhi Blast Updates: दिल्ली स्फोटाचा तपास दहशतवादी हल्ला म्हणून केला जातो आहे. त्यादृष्टीने कारवाई सुरु केली आहे. या हल्ल्यात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाला असून २० जण जखमी आहेत. एनआयएकडे या संपूर्ण प्रकरणात तपास देण्यात आला असून त्यांची टीम रात्रीपासून घटनास्थळावर उपस्थित आहेत. याशिवाय फॉरेन्सिक टीम याठिकाणी दाखल झाली आहे. त्यांच्याकडून घटनास्थळी पुरावे गोळा केले जात आहेत.

police
delhi
Red Fort
blast

