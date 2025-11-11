Delhi Blast Video : धडाम्! भागो भागो...; नेमका स्फोट झाला तेव्हाचा व्हिडीओ आला समोर, काय घडलं?

दिल्लीतील स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला आहे. सोमवारी सांयकाळी ७ च्या सुमारास हा स्फोट झाला. यात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर जवळपास २० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या स्फोटात अनेक गाड्यांना आग लागली.तसेच काही नागरिकांच्या शरिराचेही तुकडे झाले आहे. त्याचे भीषण फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच ज्यावेळी नेमका हा स्फोट झाला, त्याचा व्हिडीओही आता समोर आला आहे. .ज्यावेळी हा स्फोट झाला, त्यावेळी योगायोगाने एक व्यक्ती एका लोकल युट्यूब चॅनलला प्रतिक्रिया देत होता. त्यावेळी अचानक कारचा स्फोट झाला. त्यामुळे कॅमेरामॅनने कॅमेरा थेट स्फोटाच्या दिशेने वळवला.त्यामुळेही संपूर्ण घटना कॅमेरात कैद झाली.या व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे स्फोट झाला तेव्हा जोरदार आवाज झाला. तसेच सर्वत्र आग पसरली. तसेच या ठिकाणी असलेल्या नागरिकांना धावपळ सुरू झाली..Delhi Red Fort blast Update : दिल्ली स्फोट प्रकरणात आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....दरम्यान, ज्या कारमध्ये हा स्फोट झाला, ती कार ह्यूदाई आय २० असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. प्राथमिक तपासानुसार यात मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं वापरण्यात आली. हा संपर्ण प्रकरणाता तपास आता एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे.ही घटनेचा तपास दहशतवादी हल्ला म्हणून केला जाणार आहे. त्यादृष्टीने कारवाई सुरु केली आहे. त्यांची टीम रात्रीपासून घटनास्थळावर उपस्थित आहेत. याशिवाय फॉरेन्सिक टीम याठिकाणी दाखल झाली आहे. त्यांच्याकडून घटनास्थळी पुरावे गोळा केले जात आहेत..Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटापूर्वी गोळीबार करण्याचा प्लॅन? तपास यंत्रणांना आढळलं जिवंत काडतूस .याप्रकरणी १२ संशयित आरोपींना अटक कण्यात आली असून त्यांची कसून चौकशी केली जाते आहे. या स्फोटातील कार हरियाणात नोंदणीकृत असून HR 26 7624 असा या गाडीचा नंबर आहे. कार फरीदाबादमधील रॉयल कार झोन नावाच्या डीलरला विकण्यात आली. त्यानंतर त्याने ही कार ती तारिक नावाच्या व्यक्तीला विकली. तसेच ती उमर मोहम्मद पर्यंत ती कार पोहोचली, अशी माहितीही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.