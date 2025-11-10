Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील स्फोट दहशतवादी हल्ला? जाणून घ्या आतापर्यंतचे पाच महत्त्वाचे अपेडट...

दिल्लीत पुन्हा एकदा बॉम्ब ब्लास्टने हादरली आहे. आज सायंकाळी ६ वाजून ५२ मिनिटांनी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन परिसरात चालत्या गाडीत मोठा स्फोट झाल आहे. यात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेनंतर दिल्लीसह मुंबई, पुणे, हरियाणा आणि बिहारमध्ये अलर्ट जाहीर करण्या्त आला. प्राथमिक माहितीनुसार, हा दहशतवादी हल्ला असल्याचं सांगितलं जातं आहे. मात्र, अद्याप याची पु्ष्टी होऊ शकली नाही. आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं जाणून घ्या... .स्फोट कुठे, केव्हा आणि कसा झाला?आज सायंकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट नंबर-१ एका चालत्या गाडीत स्फोट झाला. त्यानंतर लागलेल्या आगीत इतर गाड्याही जळून खाक झाल्या. हा स्फोट सायंकाळी ६.५२ मिनिटांनी झाला..या स्फोटात किती जणांचा मृत्यू झाला?या स्फोटात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना लोक नायक जय प्रकाश रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. स्फोट इतका जोरदार होता की आजूबाजूच्या रस्त्यावरील दिवेही खराब झाले..दिल्लीत हाय अलर्ट जारीया स्फोटानंतर दिल्लीत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. घटनास्थळी पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या टीम दाखल झाले असून तपास सुरु केला आहे. तसेच एनआयए, फॉरेन्सिक टीमही टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. दिल्लीचे पोलिस आयुक्तही लाल किल्ल्याच्या परिसरात उपस्थित आहेत..अमित शाह यांनी घेतली स्फोटाची माहितीकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी फोनवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी घटनेची माहिती घेतली. गृह मंत्रालयाची संपूर्ण घटनेवर नजर आहे. गृह मंत्रालयाने तपासाचे आदेशही दिले आहेत. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अमित शाह यांच्याकडून या स्फोटाबाबत माहिती घेतली आहे..हाय अलर्ट जारीदिल्लीतील स्फोटानंतर दिल्लीसह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहारसह इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच सर्व मोठ्या धार्मिक स्थळांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.