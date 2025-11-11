Delhi Red Fort Blast: विमा पॉलिसीमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचा समावेश असतो का?

दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन गेटजवळ सोमवारी एका कारमध्ये मोठा स्फोट झाला. हा दहशतवादी हल्ला असल्याचा दावा केला जात आहे. या घटनेत आतापर्यंत ९ जण ठार झाले आहेत, तर २० जण जखमी झाले आहेत. या स्फोटामुळे विमा पॉलिसीमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचा समावेश असतो का, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ९/११ हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पुनर्विमा कंपन्यांनी दहशतवाद कव्हर मागे घेतले. त्यानंतर एप्रिल २००२ मध्ये भारतातील सर्व बिगर-जीवन विमा कंपन्यांनी इंडियन मार्केट टेररिझम रिस्क इन्शुरन्स पूल (IMTRIP) स्थापन केला..आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आहोत?आपण दहशतवादी घटनांपासून किती आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आहोत? या हल्ल्याची चौकशी सुरु आहे. मात्र, नियमित विमा पॉलिसी दहशतवादी हल्ल्यांमुळे होणारे नुकसान कव्हर करतात का, यावर चर्चा रंगली आहे.दहशतवादी हल्ले दुर्मिळ असतात, पण त्यांचा परिणाम विनाशकारी असतो. मानवी जीवितहानीपलीकडे मालमत्ता, वाहने किंवा व्यवसायाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. पैसा जीव वाचवू शकत नाही, पण विमा कव्हर आर्थिक नुकसान कमी करू शकतो. भारतातील विमा पॉलिसी दहशतवादाच्या जोखमी कशा हाताळतात आणि पॉलिसी दस्तऐवजात काय तपासावे, हे समजून घेऊया..सर्व विमा पॉलिसी आपोआप दहशतवादी कृत्यांचे संरक्षण देत नाहीत. हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.दहशतवाद जोखीम विमा निधी९/११ हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पुनर्विमा कंपन्यांनी दहशतवाद संरक्षण मागे घेतले. त्यानंतर एप्रिल २००२ मध्ये भारतातील सर्व बिगर-जीवन विमा कंपन्यांनी Terrorism Risk Insurance Pool ची स्थापना केली. GIC Re हे निधी व्यवस्थापित करते. हा मालमत्ता विमा पॉलिसीतील दहशतवाद जोखमींसाठी पुनर्विमा समर्थन देते. यात निवासी इमारती आणि स्थिर मालमत्तेचे संरक्षण येते. Terrorism Risk Insurance Pool हे जोखीम-सामायिकरण मॉडेलवर चालते..Delhi Red Fort blast Update : दिल्ली स्फोट प्रकरणात आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....३.१२ कोटी रुपयांचे दावे निकाली२०२३-२४ मध्ये Terrorism Risk Insurance Pool ने १,६५४.६३ कोटी रुपयांचे प्रीमियम गोळा केले. मागील वर्षी हे १,८०९.०१ कोटी रुपये होते. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) च्या ताज्या अहवालानुसार, याच कालावधीत ३.१२ कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले. कोणतेही मोठे नुकसान नोंदवले गेले नाही..२,००० कोटी रुपयांपर्यंत कव्हरविमा कंपन्या Terrorism Risk Insurance Pool नियमांनुसार एका ठिकाणी फक्त २,००० कोटी रुपयांपर्यंत कव्हर देतात. जर एखाद्याला यापेक्षा जास्त कव्हर हवे असेल, तर स्वतंत्र दहशतवाद कव्हर पॉलिसी घेता येते. हे अॅड-ऑन स्फोट, आग किंवा इमारतींच्या नाशामुळे होणारे थेट भौतिक नुकसान कव्हर करते..जीवन विमा कव्हरजीवन विमा पॉलिसी असल्यास, भारतातील बहुतेक कंपन्या दहशतवादी हल्ल्यातील मृत्यू कव्हर करतात. पॉलिसी दस्तऐवजात विशेष वगळले नसेल, तरच हे लागू होते. दहशतवादी घटनेत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तीला संपूर्ण मृत्यू लाभ मिळतो..इतर प्रकारचे विमागृह विमा:दहशतवाद समर्थन असलेली व्यापक योजना घेतली असेल, तर घरमालक पॉलिसी स्फोट किंवा आगीमुळे होणारे नुकसान कव्हर करू शकते.मोटार विमा:दहशतवादी हल्ल्यात वाहनाचे नुकसान झाल्यास, व्यापक मोटार विमा मदत करतो.व्यवसाय कव्हर: पॉलिसीमध्ये हे कलम असल्यास, कंपन्या उत्पन्नाच्या नुकसानाची भरपाई मागू शकतात..Delhi Blast Update: दिल्लीत दहशतवादी हल्ला कुणी केला? चीनमध्ये शिक्षण अन्...; निवृत्त कर्नलांचा मोठा दावा, काय म्हणाले वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.