Delhi Red Fort Blast: विमा पॉलिसीमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचा समावेश असतो का?

How Terrorism Risk Insurance Works in India and What Your Policy Covers : लाल किल्ला स्फोटानंतर विमा पॉलिसींच्या दहशतवाद कव्हरवर चर्चा सुरु झाली आहे.
Red Fort Blast

Red Fort Blast

दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन गेटजवळ सोमवारी एका कारमध्ये मोठा स्फोट झाला. हा दहशतवादी हल्ला असल्याचा दावा केला जात आहे. या घटनेत आतापर्यंत ९ जण ठार झाले आहेत, तर २० जण जखमी झाले आहेत. या स्फोटामुळे विमा पॉलिसीमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचा समावेश असतो का, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ९/११ हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पुनर्विमा कंपन्यांनी दहशतवाद कव्हर मागे घेतले. त्यानंतर एप्रिल २००२ मध्ये भारतातील सर्व बिगर-जीवन विमा कंपन्यांनी इंडियन मार्केट टेररिझम रिस्क इन्शुरन्स पूल (IMTRIP) स्थापन केला.

