Delhi Blast : दिल्लीत स्फोट नेमका कसा झाला? पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, नेमकं काय सांगितलं? वाचा...

राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ आज सायंकाळी भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत. दरम्यान, हा स्फोट नेमका कसा झाला? याबाबत दिल्ली पोलिसांनी माहिती दिली आहे. .दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केल्यानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन भागात आज सायंकाळी ६.५२ मिनिटांनी एका चालत्या गाडीत स्फोट झाला. यावेळी गाडीत प्रवासीही होते. या गाडीच्या आगीमुळे इतर गाड्यांनाही आग लागली. या घटनेची माहिती मिळताच दिल्ली पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..Delhi Red Fort blast Live Update : अमित शहा थोड्याचवेळात घटनास्थळी पोहचणार ; जखमींचीही भेट घेणार.पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, स्फोटाचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. आम्ही प्रत्येक अॅगलने तपास करतो आहे. हा स्फोट नेमका कसा झाला, याचा शोध घेतला जात जातो आहे. दिल्ली पोलीस परिस्थितीवर नियंत्रण ठेऊन आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही दिल्लीत अलर्ट जारी केला आहे. ठिकाणी ठिकाणी नाकेबंदी करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांनी घाबरून न जाता पोलीसांना सहकार्य करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं..Delhi Bomb Blast Fire Officer Video : दिल्ली स्फोटाच्या घटनास्थळी सर्वात पहिल्यांदा पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं.दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना एका प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं की ''स्फोट अतिशय भीषण होता. यावेळी मी स्वत: तीन वेळा उडून जमिनीवर आपटलो. उठून बघितलं तर दूरपर्यंत आगीच्या ज्वाळा होत्यात. गाड्या पूर्णपणे जळून खाक झाल्या होत्या. अनेकांच्या शरिराच्या चिंधळ्या उडाल्या होत्या. कुणाचे हात शरीरापासून वेगळे झाले होते. परिस्थिती इतकी भंयकर होती, की शब्दांतही सांगू शकत नाही''.