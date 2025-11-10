देश

Delhi Blast : दिल्लीत स्फोट नेमका कसा झाला? पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, नेमकं काय सांगितलं? वाचा...

Massive Explosion In Delhi : दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकताच घटनास्थळी पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी या स्फोटाबाबत माहिती दिली.
Shubham Banubakode
राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ आज सायंकाळी भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत. दरम्यान, हा स्फोट नेमका कसा झाला? याबाबत दिल्ली पोलिसांनी माहिती दिली आहे.

