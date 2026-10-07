देश

Delhi Building Collapse: दिल्लीत भीषण दुर्घटना! चार मजल्यांची इमारत कोसळली, गरोदर मातेसह तिघांचा मृत्यू

Rescue Operation Underway: अवघ्या एका महिन्यापूर्वी म्हणजेच ६ सप्टेंबर रोजी दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात पाच मजली पीजीची इमारत कोसळून ५ विद्यार्थ्यांसह ७ जणांचा मृत्यू झाला होता.
Delhi Building Collapse

Delhi Building Collapse

esakal

संतोष कानडे
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नवी दिल्लीतील सीमापुरी भागात बुधवारी एक चार मजली इमारत अचानक कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. काही क्षणांतच संपूर्ण इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी रस्त्यावर कोसळली. या दुर्दैवी दुर्घटनेत आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एका १२ वर्षीय मुलीसह, चार महिन्यांची गरोदर असलेली २१ वर्षीय गुलफसा आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे.

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