Delhi Building Collapse: दिल्लीत भीषण दुर्घटना! चार मजल्यांची इमारत कोसळली, गरोदर मातेसह तिघांचा मृत्यू

नवी दिल्लीतील सीमापुरी भागात बुधवारी एक चार मजली इमारत अचानक कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. काही क्षणांतच संपूर्ण इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी रस्त्यावर कोसळली. या दुर्दैवी दुर्घटनेत आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एका १२ वर्षीय मुलीसह, चार महिन्यांची गरोदर असलेली २१ वर्षीय गुलफसा आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे..ढिगाऱ्याखालून ११ जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलेलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या चार गाड्यांसह पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केले. .Gokul Election 2026 : ...अखेर 'गोकुळ'चा तिढा सुटला! महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित, मुश्रीफांची राष्ट्रवादी ठरली वरचढ; पाहा कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या?.ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आलेल्या जखमींमध्ये मोमीन मिर्झा (वय ५६), अब्दान (वय ३), अब्दुल रहमान (वय २८), देवरुद्दीन (वय २८), सलमा (वय ५०), छोटे (वय ३४), सकीना (वय ३५) आणि समद (वय ३०) यांचा समावेश आहे..Manchar News : मंचर बाजार समितीत कोथिंबिरीला विक्रमी दर; जुडीला ३६ रुपये उच्चांकी भाव, २,५०० जुड्यांतून शेतकऱ्याला ८२ हजारांचा निव्वळ नफा.दिल्लीमध्ये इमारत कोसळण्याची घटना यापूर्वीदेखील घडलेली होती. अवघ्या एका महिन्यापूर्वी म्हणजेच ६ सप्टेंबर रोजी दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात पाच मजली पीजीची इमारत कोसळून ५ विद्यार्थ्यांसह ७ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आज ही भीषण घटना घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.