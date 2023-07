नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा हादरली असून श्रद्धा वालकर हत्याकांडाप्रमाणं नवं हत्याकांड समोर आलं आहे. एका महिलेचा खून करुन तिच्या शरिराचे तुकडे शहराजवळील एका पुलाजवळ आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून याचा तपासही सुरु करण्यात आला आहे. (Delhi shoked again the body parts of women were found near the flyover)

एएनआयच्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांना वर्दी मिळाली की बुधवारी सकाळी ९.१५ वाजण्याच्या सुमारास महिलेच्या शरिराचे तुकडे गीता कॉलनी फ्लायओव्हर भागात विखुरलेल्या अवस्थेत आढळून आले आहेत. या वर्दीनंतर पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले तसेच त्यांनी चौकशी सुरु केली.

मुळची मुंबईची रहिवासी असलेली श्रद्धा वालकर (वय २७) हिची दिल्लीतील बॉयफ्रेन्ड अफताब पुनावाला यानं खून केला होता. तसेच तिच्या शरिराचे ३५ तुकडे करुन ते जंगलात टाकून दिले होते. ही घटना दिल्लीतच घडली होती. त्यामुळं पुन्हा एकदा या घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.