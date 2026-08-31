Delhi Sleeper Bus Gang-Rape : दिल्ली हादरली ! धावत्या स्लीपर बसमध्ये १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; दोन आरोपी अटकेत

दिल्लीत धावत्या स्लीपर बसमध्ये १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना ४ ऑगस्ट रोजी घडली असून दिल्ली पोलिसांनी ३१ ऑगस्ट रोजी याचा तपशील जाहीर केला.पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी जिल्ह्यातील इयत्ता अकरावीची विद्यार्थिनी आहे. .घरी वाद झाल्यानंतर तिने कुटुंबीयांना न सांगता रात्री घर सोडले होते. ती ग्रेटर नोएडामध्ये राहणाऱ्या चुलत भावाला भेटायला जात होती. मुसळधार पाऊस आणि अंधारामुळे ती चुकून ‘परी चौक’ येथे उतरली. त्याच वेळी एक रिकामी स्लीपर बस तेथून जात होती. पावसात अडकलेल्या विद्यार्थिनीने बस थांबवण्यासाठी खूण केली..Palghar Crime: प्रियकरासोबत फिरायला गेलेल्या तरुणीवर ६ जणांचा सामूहिक अत्याचार, निर्जन बंगल्यात नेत कृत्य; तीन जण ताब्यात.चालक कुलदीप आणि वाहक संदीप यांनी तिला बसमध्ये घेतले आणि बस नोएडा सेक्टर-६३ कडे जात असल्याचे सांगितले. बस सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच वाहकाने अश्लील वर्तन सुरू केले. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, दोघांनी तिच्यावर अत्याचार केला. विरोध केल्यावर त्यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली. मध्यरात्री त्यांनी मुलीला काश्मिरी गेट बस टर्मिनसजवळील रिंग रोडवर उतरवले आणि पळ काढला. त्याच रात्री विद्यार्थिनीने काश्मिरी गेट पोलिसांशी संपर्क साधला. .पोलिसांनी तिमारपूर येथील बस पार्किंगमधून दोन्ही आरोपींना अटक केली. घटनेतील स्लीपर बस जप्त करण्यात आली असून फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे. घटनेच्या दिवशी बसमध्ये बिघाड झाल्याने आरोपींनी ती सुरजपूर (नोएडा) येथील वर्कशॉपमध्ये दुरुस्तीसाठी नेली होती. दुरुस्तीनंतर रिकामी बस तिमारपूरकडे नेत असताना परी चौक येथे मुलीने खूण केली. रात्रीच्या वेळी खिडक्यांचे पडदे ओढले असल्याने बाहेरून आत काय चालले आहे हे दिसू शकले नाही. बसने सुमारे ४७ किमीचे अंतर कापले. .ही घटना १४ वर्षांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणाची आठवण करून देते. त्यावेळीही धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.