Video : दिल्ली पोलिसांकडून 'एक्सपायर्ड' अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत कॉक्रोज जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. परवा विद्यार्थ्यांनी 'चलो संसद'चा नारा देत संसदेकडे मोर्चा काढला. मात्र, मोर्चा रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलकांना अडवताना पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. इतकेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडण्यात आल्या. मात्र, या अश्रुधुराच्या नळकांड्या मुदतबाह्य असल्याचा दावा करणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलीस विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..या आंदोलनानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक आंदोलनकर्ता पोलिसांनी वापरल्याचा दावा केलेली अश्रुधुराची नळकांडी दाखवत आहे. त्यावरील माहितीनुसार, ही नळकांडी २०२२ मध्ये तयार करण्यात आली असून तिची मुदत २०२५ मध्ये संपल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी मुदतबाह्य अश्रुधुराचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे..Delhi Police DCP Sandeep Lamba : पोलिसांनी मुलींवर कानाखाली मारणे कायद्यात बसतं का?, डीसीपी संदीप लांबांनी तरूणीला कानाखाली मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांनी घेरलं.हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली असून दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे. मात्र, व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओची किंवा त्यामधील दाव्यांची अद्याप अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही. तसेच, दिल्ली पोलिसांकडूनही या प्रकरणावर कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही..Mumbai News: मुलासह आईचं मुंबईत आंदोलन; पोलिसांनी हटायला सांगताच संताप अनावर, पुढे जे घडलं ते VIDEO मध्ये कैद.दरम्यान, या आंदोलनात शंभरहून अधिक आंदोलक जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही दुखापत झाली असून अनेक जखमींवर दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. यामध्ये एका २१ वर्षीय तरुणीची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. आंदोलनातील पोलिसांच्या कारवाईबरोबरच आता कथित मुदतबाह्य अश्रुधुराच्या वापराचाही मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला असून या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.