देश

Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या

Delhi Student Protest Turns Violent Again : परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, तर काही ठिकाणी लाठीचार्जही करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
Delhi Student Protest :

Delhi Student Protest

esakal

Shubham Banubakode
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दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पुन्हा एकदा चिघळले असून परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संसद भवन मार्ग आणि टॉलस्टॉय मार्ग परिसरात आंदोलक विद्यार्थी व पोलिसांमध्ये जोरदार झटापट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, तर काही ठिकाणी लाठीचार्जही करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

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