हे AI नाही, यमुना आहे! विषारी फेस असलेल्या नदीत छठपूजेवरून टीका, AAP-BJP आमने-सामने

सध्या देशभरात छठपूजेचा उत्साह दिसून येत आहे. मात्र यातच आता यमुना नदीच्या प्रदूषणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. आम आदमी पार्टी आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. दिल्लीत यमुना नदीच्या पाण्यावर पांढरा फेस असून त्यातच छठपूजा केली जात असल्याचे फोटो समोर आले आहेत. यावरून आम आदमी पार्टीने भाजपवर निशाणा साधला. याला प्रत्युत्तर देताना भाजपने केजरीवाल सरकारच्या काळातल्या परिस्थितीची आठवण करून दिलीय..दिल्लीतील कालिंदी कुंज परिसरातील यमुना नदीच्या पाण्यावर पांढऱ्या रंगाचा मोठा फेस दिसत आहे. आम आदमी पार्टीने याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. 'हे AI ने तयार केलेलं दृश्य नाही तर छठपूजेच्या दिवशी यमुनेची ही खरी परिस्थिती आहे' अशी पोस्ट आम आदमी पार्टीने केली. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या सरकारने यमुना स्वच्छ केल्याचा दावा केला होता. मात्र नदीची प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचा आरोप आपने केला. छठपूजा करणाऱ्या भाविकांना प्रदूषित पाण्यात पूजा करावी लागत असल्याचंही यात म्हटले आहे. दिल्लीतील आपचे प्रमुख सौरभ भारद्वाज यांनीही हा व्हिडिओ शेअर करत भाजप सरकारवर टीका केली..गाडी एक्सप्रेसवेवर, दंडाच्या पावतीवर लोकेशन अटलांटिक महासागरातलं; AI कॅमेऱ्याचा घोळ, वाहतूक विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.दुसरीकडे भाजपने मात्र आपचे आरोप फेटाळले आहेत. दिल्लीतील भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनी म्हटलं की, दोन वर्षांपूर्वी यमुना घाटावर छठपूजा करण्यास बंदी होती. आता मात्र भाविकांसाठी चांगली व्यवस्था करण्यात आलीय. दिल्ली सरकारने यंदा शहरात जवळपास १ हजार ४०० छठ घाटांवर उत्सवाची व्यवस्था केल्याचा दावा मंत्री कपिल मिश्रा यांनी केला..मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही यंदा दिल्लीमध्ये छठपूजा मोठ्या उत्साहात साजरी होत असल्याचे सांगितले. त्यांनी यमुनेच्या काठावर भाविकांसोबत उगवत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण केले. भाविकांसाठी चांगली व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगत काही त्रुटी राहिल्या असल्यास पुढील वर्षी त्या दूर करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. छठपूजेचा चार दिवसांचा उत्सव १३ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला होता. १६ नोव्हेंबर रोजी उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देऊन उत्सवाची सांगता झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.