देश

हे AI नाही, यमुना आहे! विषारी फेस असलेल्या नदीत छठपूजेवरून टीका, AAP-BJP आमने-सामने

Delhi Yamuna Pollution Controversy दिल्लीत यमुना नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा छठपूजेमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावरून आम आदमी पार्टीने टीका केल्यानंतर भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Delhi Yamuna Pollution Controversy

Delhi Yamuna Pollution Controversy

Esakal

सूरज यादव
Updated on

सध्या देशभरात छठपूजेचा उत्साह दिसून येत आहे. मात्र यातच आता यमुना नदीच्या प्रदूषणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. आम आदमी पार्टी आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. दिल्लीत यमुना नदीच्या पाण्यावर पांढरा फेस असून त्यातच छठपूजा केली जात असल्याचे फोटो समोर आले आहेत. यावरून आम आदमी पार्टीने भाजपवर निशाणा साधला. याला प्रत्युत्तर देताना भाजपने केजरीवाल सरकारच्या काळातल्या परिस्थितीची आठवण करून दिलीय.

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