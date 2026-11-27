New Delhi: लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या संभाव्य प्रक्रियेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. केंद्र सरकारचे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसीमन आयोग स्थापन होईल. त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असू शकतो..विरोधकांना भीतीमतदारसंघांच्या सीमा ठरविताना एखाद्या पक्षाला निवडणुकीत फायदा होईल अशा पद्धतीने निश्चित केल्या जाऊ शकतात अशी शंका आहे. नव्या सीमांकन प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल ठरेल अशा पद्धतीने मतदारसंघांची रचना केली जाऊ शकते, अशी विरोधकांना भीती वाटत आहे..Supreme Court : ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या व्हिडिओवर बंदी घालणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.ज्ञानेश कुमार पुन्हा चर्चेतमतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांनी यापूर्वीही आरोप केले आहेत. त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधकांनी दोन वेळा नोटीस देण्याचाही प्रयत्न केला होता. मात्र, दोन्ही नोटिसा फेटाळण्यात आल्या. परिसीमन विधेयक मंजूर झाल्यास आयोगातील संभाव्य भूमिका आणि मतदारसंघांच्या सीमांबाबतचे निर्णय यामुळे ज्ञानेश कुमार पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतात..लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्तावलोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढवण्याचा प्रस्तावही या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. जागा वाढवताना राज्यांचे प्रतिनिधित्व कोणत्या निकषांवर ठरवले जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे वाटप झाल्यास ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले आहे, त्यांच्या तुलनेत अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढू शकते. त्यामुळे जागांची संख्या वाढवण्याबरोबरच त्यांचे राज्यनिहाय वाटप कसे होणार, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे..Delimitation Bill : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा 'डिलिमिटेशन'ला पाठिंबा? जितेंद्र आव्हाडांची मोठी घोषणा, नेमकं काय म्हणाले?.पारदर्शकता महत्त्वाचीमतदारसंघांची पुनर्रचना ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आयोगाची रचना, वापरले जाणारे निकष आणि निर्णय घेण्याची पद्धत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. मतदारसंघांच्या सीमा ठरवताना राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची खात्री देण्याची मागणी विरोधकांकडून होऊ शकते..नव्या सीमांकनामुळे लोकसभेतील राज्यांचे राजकीय वजन बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ निवडणूक व्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता केंद्र-राज्य संबंध आणि राष्ट्रीय राजकारणासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.