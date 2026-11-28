Rahul Gandhi Delhi : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू असताना, या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता असलेल्या पक्षांची यादी समोर आली आहे. मात्र, या बैठकीच्या निमित्ताने इंडिया आघाडीतील मतभेदही पुन्हा एकदा समोर येण्याची चिन्हे आहेत..समोर आलेल्या यादीनुसार, काँग्रेसचे ९८, समाजवादी पक्षाचे ३७, तृणमूल काँग्रेसचे ८, ठाकरेसेनेचे ३, राष्ट्रीय जनता दलाचे ४ आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ३ खासदार बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय डावे पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, भारत आदिवासी पक्ष, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष आणि अपक्ष खासदारही बैठकीला उपस्थित राहू शकतात..दुसरीकडे, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८ खासदार, द्रमुकचे २२ आणि आम आदमी पक्षाचे ३ खासदार बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या तिन्ही पक्षांच्या भूमिकेमुळे विरोधकांच्या एकजुटीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी इंडिया आघाडीचा घटक असतानाही बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे चित्र आहे. तर द्रमुक आणि आम आदमी पक्ष इंडिया आघाडीतून बाहेर असले, तरी त्यांना बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात आले आहे..मात्र, शरद पवार यांच्या पक्षाने विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतल्याने काँग्रेसची अडचण वाढली आहे. पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा समान प्रमाणात ५० टक्क्यांनी वाढविण्याची तरतूद असल्यास विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या विरोधी भूमिकेपेक्षा शरद पवार यांच्या पक्षाची भूमिका वेगळी असल्याचे दिसत आहे..MK Stalin Rahul Gandhi : शरद पवार यांच्यानंतर स्टॅलीन यांनीही राहुल गांधींची साथ सोडली? DMK इंडिया आघाडीच्या बैठकीला राहणार गैरहजर.दरम्यान, द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूच्या लोकसभा जागांचे सध्याचे ७.१८ टक्के प्रतिनिधित्व कमी होता कामा नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. या मुद्द्यावर द्रमुकची भूमिका अद्याप स्पष्ट होणे बाकी असून, पक्षाने चेन्नईत स्वतंत्र बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे द्रमुक इंडिया आघाडीच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.