"मुंबई आम्हाला द्या, नाहीतर केंद्र शासित प्रदेश म्हणून घोषित करा"

बंगळुरु- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटक सीमा प्रश्नावरुन केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यातच कर्नाटक राज्याचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी टीका करत मोठं वक्तव्य केलं आहे. मुंबईचा समावेश कर्नाटकमध्ये व्हायला हवा. असे होईपर्यंत मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की त्यांनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावं, असं ते म्हणाले आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

"महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद- संघर्ष आणि संकल्प” पुस्तकाचं बुधवारी उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी ते बोलताना म्हणाले होते की, कोर्टामध्ये हे प्रकरण असले तरी कर्नाटक सरकारने जाणूनबुजून वादग्रस्त बेळगावचे नाव बदलले. या भागात मराठी बांधवांवर अॅट्रोसिटी होत आहेत. त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ आणि या भागाला केंद्र शासित प्रदेश म्हणून घोषित करायला लावू. उद्धव ठाकरेंच्या या वक्तव्याने कर्नाटकमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.

Despite the matter is in court, Karnataka Govt has deliberately changed name of disputed region of Belgaum. Looking at atrocities of Marathi speaking people in that area, our Govt will approach SC to declare that part as Union Territory till the matter is in court: Maharashtra CM https://t.co/FjrqjqWcHR pic.twitter.com/efApq3RkaN

