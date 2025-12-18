G Ram Ji Bill: विरोधकांचा गोंधळ, घोषणाबाजी आणि कागदफाड... तरीही जी रामजी विधेयक लोकसभेत मंजूर; यात काय विशेष आहे?

जी रामजी विधेयक लोकसभेत जोरदार विरोधाभास असताना मंजूर झाले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यावर विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. विधेयकाचे कागदपत्रे फाडून टाकली. सभागृहातील वातावरण इतके तणावपूर्ण झाले की कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करावे लागले. रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) (विकसित भारत-G Ram Ji) विधेयक, २०२५ ' वरील चर्चा बुधवारी मध्यरात्रीनंतर संपली. चर्चेत ९९ सदस्यांनी भाग घेतला..हा प्रस्तावित कायदा २० वर्षे जुन्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची ( मनरेगा ) जागा घेईल. मनरेगाऐवजी सरकारने आणलेले ' विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, २०२५ ' हे विधेयक संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी पाठवण्याची विरोधकांची मागणी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी फेटाळून लावली. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, ज्याला व्हीबी-जी राम जी म्हणूनही ओळखले जाते. त्यावर प्रतिक्रिया दिली..Insurance Bill: विमा क्षेत्रात मोठी झेप! ‘सबका बिमा सबकी रक्षा’ विधेयक मंजूर; नव्या कायद्याचे परिणाम काय?.विरोधकांनी विधेयकाविरुद्ध घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये जाऊन कागदपत्रे फेकली. शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "आम्ही कोणाशीही भेदभाव करत नाही. बापू आमचे प्रेरणास्थान आणि श्रद्धास्थान आहेत. संपूर्ण देश आमच्यासाठी एक आहे. देश आमच्यासाठी फक्त जमिनीचा तुकडा नाही. आमचे विचार संकुचित किंवा मर्यादित नाहीत." काँग्रेस खासदार केजी वेणुगोपाल यांनी सभापतींना हे विधेयक स्थायी समिती किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. .लोकसभा सभापतींनी ही विनंती फेटाळून लावत म्हटले की, विधेयकावर १४ तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह म्हणाले, "नेहरू कुटुंबाच्या नावावर किती योजना होत्या? ५५ राज्य सरकारच्या योजनांना राजीव गांधींची नावे देण्यात आली. ७४ रस्त्यांना राजीव गांधींची नावे देण्यात आली आणि १५ राष्ट्रीय उद्यानांना नेहरूंची नावे देण्यात आली. काँग्रेस पक्षाला ही नामकरणाची क्रेझ आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी १६ डिसेंबर रोजी सांगितले की, "आम्ही या विधेयकाला विरोध करतो. प्रत्येक योजनेचे नाव बदलण्याचा ध्यास मला समजत नाही..वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रम हे गेल्या अनेक दशकांपासून भारताच्या ग्रामीण विकास धोरणाचा अविभाज्य घटक आहेत. ते अपुरा रोजगार आणि उपजीविकेच्या असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांना उत्पन्न आधार देतात. कालांतराने , विस्तारित सामाजिक संरक्षण , सुधारित भौतिक आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, वाढीव आर्थिक समावेशन आणि उपजीविकेच्या विविधतेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय परिवर्तन झाले आहे..SHANTI Bill: अणुऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा! शांती विधेयक लोकसभेत मंजूर; का ठरणार गेमचेंजर?.या बदलांच्या परिणामी, सध्याच्या ग्रामीण रोजगार रचनेचे समकालीन गरजा आणि आकांक्षा आणि 'विकसित भारत २०४७' च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी जुळवून घेण्यासाठी पुनर्संचयित करणे आवश्यक झाले आहे. या उद्दिष्टासाठी, आर्थिक वर्षात वैधानिक रोजगार हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे उपजीविका हमी चौकट आणखी मजबूत होईल..ही वाढीव हमी ग्रामीण विकासाच्या वेगवान गतीला पाठिंबा देण्यासाठी, अधिक उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि विस्तारित रोजगार संधींद्वारे ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करण्यासाठी आहे. 'विक्षित भारत - रोजगार आणि अजीविका मिशन ( ग्रामीण ) साठी हमी: VB- G RAM G ( विकसित भारत - जी राम जी) विधेयक, २०२५' सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगतपणे उत्पादकता, अभिसरण , लवचिकता आणि शाश्वत मालमत्ता निर्मितीसह उपजीविका सुरक्षेचे संयोजन करणारा भविष्यासाठी तयार ग्रामीण विकास चौकट स्थापित केला जाईल ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.