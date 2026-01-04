विमानात पॉवर बँक घेऊन जाताय? चार्जिंग करण्यास आणि ओव्हरहेड बिनमध्ये ठेवण्यास बंदी; DGCAने बदलले नियम

विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आता मोठी बातमी समोर आलीय. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशनने विमानात पॉवर बँक चार्जिंक करण्यास आणि सीटच्या पावर सिस्टिमला जोडण्यास बंदी घातलीय. अलिकडेच लिथियम बॅटरीत आग लागल्याची घटना घडली होती. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय. आता पॉवर बँक फक्त हँडबॅगमध्येच ठेवता येणार आहे. मात्र विमानात चार्जिंग करता येणार नाही..डीजीसीएने नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. यात सांगितलंय की लिथियम बॅटरी आग लागण्यास कारणीभूत ठरू शकते. ओव्हरहेड बिनमध्ये ठेवलेल्या पॉवर बँकपर्यंत पोहोचणं कठीण असतं. त्यामुळे आग लागताच त्यावर लगेच नियंत्रण मिळवता येत नाही. यामुळे विमानात पॉवर बँक चार्जिंग करण्यास बंदी घातली आहे..डीजीसीएने विमानात लिथियम बॅटरीच्या सुरक्षेबाबत नवी नियमावली जारी केलीय. डिसेंबरपासून ही नियमावली लागू झालीय. यात विमानात लिथियम बॅटरी घेऊन जाण्यासाठी सेफ्टी रिस्क असेसमेंट, ऑनबोर्ड अनाउंसमेंट करून प्रवाशांना सावध करण्यास सांगितलं आहे. तसंच पॉवर बँक आणि इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसमुळे आग लागण्याच्या घटना कमी करण्यावर भर दिला आहे. केबिन बॅगेजमध्ये पॉवर बँक, स्पेअर बॅटरीवर करडी नजर ठेवली जाईल. केबिन क्रूच्या ट्रेनिंगचा रिव्ह्यू आणि प्रवाशांना डिव्हाइसमध्ये ओव्हरहिटिंग किंवा धूर दिसल्यास लगेच माहिती देण्याचा सल्ला दिला आहे..अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर का केला हल्ला? ड्रग्जवरून आरोप पण कारण वेगळंच, जगातला १८ टक्के....लिथियम बॅटरीत आग लागण्याचा धोका जास्त असतो. ही आग आपोआप विझत नाही. खराब दर्जा, ओव्हरचार्जिंग, शॉर्ट सर्किट यामुळेही बॅटरीला आग लागू शकते. ही आग एनर्जेटिक असते आणि यामुळे डिव्हाइस फुटण्याची शक्यता असते. म्हणूनच लिथियम बॅटरी विमानात वापरणं धोक्याचं असतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.