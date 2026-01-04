देश

विमानात पॉवर बँक घेऊन जाताय? चार्जिंग करण्यास आणि ओव्हरहेड बिनमध्ये ठेवण्यास बंदी; DGCAने बदलले नियम

Power Bank Use विमानात पॉवर बँक घेऊन गेलात तरी चार्जिंग करता येणार नाही. तसंच ओव्हर हेड बिनमध्ये ठेवता येणार नाही. डीजीसीएने यासंदर्भातील नियम बदलले असून आग लागण्याच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे.
सूरज यादव
विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आता मोठी बातमी समोर आलीय. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशनने विमानात पॉवर बँक चार्जिंक करण्यास आणि सीटच्या पावर सिस्टिमला जोडण्यास बंदी घातलीय. अलिकडेच लिथियम बॅटरीत आग लागल्याची घटना घडली होती. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय. आता पॉवर बँक फक्त हँडबॅगमध्येच ठेवता येणार आहे. मात्र विमानात चार्जिंग करता येणार नाही.

