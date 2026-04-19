DGCA उपसंचालकांना लाच प्रकरणात अटक, ड्रोन आयातीसाठी मागितले होते २.५ लाख

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयाच्या (डीजीसीए) उपसंचालक मुदवनाथ देवुला यांना लाच प्रकरणात अटक केली आहे. याच प्रकरणात ड्रोन क्षेत्रातील एका प्रमुख उद्योगसमूहाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत माथूर यांनाही सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. ड्रोन आयातीसाठी आवश्यक परवानगी देण्यासाठी २.५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप या दोघांवर आहे..डीजीसीएच्या एअरवर्थिनेस डायरेक्टरेट अंतर्गत उपमहासंचालक पदावर कार्यरत असलेल्या देवुला यांनी एका खासगी एअरोस्पेस कंपनीचा प्रलंबित अर्ज मंजूर करण्यासाठी ही रक्कम मागितली होती. .ड्रोनशी संबंधित नियम आणि नियमनाची जबाबदारी पूर्णपणे डीजीसीएकडे असल्याने, कंपनीने ड्रोन आयातीसाठी केलेला अर्ज अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. या अर्जावर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याच्या बदल्यात देवुला यांनी लाचेची मागणी केली होती, असे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.या प्रकरणाची नोंद १८ एप्रिल रोजी झाली होती. त्यानंतर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील चार वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये ३७ लाख रुपयांची रोख रक्कम, सोन्या-चांदीची नाणी तसेच काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. लाचेची संपूर्ण रक्कम जप्त करण्यात आल्याचे सीबीआयने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे..खासगी व्यक्तींकडून अनुचित फायदा घेण्याचा प्रयत्नसीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, डीजीसीए मुख्यालय, नवी दिल्ली येथे कार्यरत असलेल्या या उपसंचालकाने खासगी व्यक्तींकडून अनुचित फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. डीजीसीएकडे प्रलंबित असलेल्या विविध अर्जांवर मंजुरी देण्यासाठी ही लाच घेण्यात आली होती. उद्योगसमूहातील वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत माथूर यांनीही या लाच व्यवहारात सहभाग घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे.