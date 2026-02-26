DGCA New Rules : विमान प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी!, ‘डीजीसीए’ने आता बदलले नियम

DGCA passenger policy updates : नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) लाखो हवाई प्रवाशांना मोठी सवलत दिली आहे. आता, जर तुम्ही बुकिंग केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत विमान तिकीट रद्द केले तर तुमच्याकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
ही सुविधा नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने नवीन नियमांनुसार प्रदान केली आहे, जी प्रवाशांच्या हितासाठी अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या तक्रारी आणि तिकीट रक्कमेच्या परतफेडीत विलंब झाल्यामुळे डीजीसीएने हे पाऊल उचलले आहे.
नवीन सुधारित डीजीसीए नियमांनुसार, जर एअरलाइनच्या वेबसाइटवरून थेट तिकीट बुक केले असेल, तर प्रवासी बुकिंग केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता त्यांचे तिकीट रद्द करू शकतात. शिवाय, जर तिकिटावर नावाची चूक असेल आणि प्रवाशाने ती २४ तासांच्या आत दुरुस्त केली तरीही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ही सुविधा केवळ ऑनलाइन बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना लागू होत आहे.
जर तिकीट ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे खरेदी केले असेल, तर परतफेडीची जबाबदारी एअरलाइनची असेल. डीजीसीएने एअरलाइन्सना १४ कामकाजाच्या दिवसांत सर्व परतफेड प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ प्रवाशांना आता जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही आणि परतफेड प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक असेल.
नवीन नियमांमध्ये हे देखील स्पष्ट केले आहे की जर एखाद्या प्रवाशाने वैद्यकीय आणीबाणीमुळे त्यांची फ्लाइट रद्द केली तर त्यांना परतफेड मिळविण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. डिसेंबर २०२५ मध्ये एअरलाइन तिकीट परतफेड आणि इंडिगो फ्लाइटमधील समस्यांबद्दलच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर डीजीसीएने हा बदल केला आहे.
