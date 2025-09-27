Dhangar Reservation: ''एसटी प्रवर्गातून आरक्षण नको!'' दीपक बोऱ्हाडेंची नवीन भूमिका, मुख्यमत्र्यांशी फोनवरुन संवाद

Dipak Borhade: धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी जालन्यात उपोषणाला बसलेले दीपक बोऱ्हाडे यांची भूमिका आता काही अंशी बदलली आहे. एसटी प्रवर्गाला जे ७ टक्के आरक्षण आहे, त्यात वाटेकरी न होता, स्वतंत्र एसटी प्रवर्ग करुन आरक्षण द्यावं, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला..पंकजा मुंडें म्हणाल्या....राज्याच्या कॅबिनेट मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी दीपक बोऱ्हाडे यांच्या उपोषणाला भेट देऊन उपोषण सोडण्याची विनवणी केली. यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मागच्या ११ दिवसांपासून दीपक बोऱ्हाडे यांचं उपोषण सुरु आहे. या जिल्ह्याची पालकमंत्री म्हणून मी इथे आलेले आहे. त्यांनी केलेल्या मागण्या मागच्या ७० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आमच्या संवेदना आहेत. देवेंद्र फडणवीस प्रदेशाध्यक्ष असताना बारामतीमध्ये भव्य कार्यक्रम झाला होता. तेव्हा त्यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता. त्या शब्दाबद्दल कुणाच्याही मनामध्ये किंतू नाही..Dombivli Crime: लज्जास्पद ! पाहिलीतील चिमुकलीसोबत नको ते कृत्य, कल्याणमधील शाळेत मुख्याद्यापकाने गाठला विकृतीचा कळस.मुंडे पुढे म्हणाल्या, आदिवासी समाजाला न दुखावता धनगर समाजाला न्याय देण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे. दीपकभाऊ हे समजूतदार आहेत. त्यांनी अडमुठेपणा केला नाही, बोलतानाही त्यांनी सभ्य भाषेत मतं मांडली. दीपकभाऊ यांनी एक पर्याय दिला आहे, त्या पर्यायाबद्दल आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहोत. मी पालक म्हणून इथे आले आहे, त्यामुळे त्यांनी उपोषण सोडलं पाहिजे. एवढा लढणारा माणूस जिवावर बेतून उपोषण करत आहे, हे चांगलं नाही..Maharashtra Rain Alert : मोठी बातमी! राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; कोकण, घाटमाथ्यावर मुसळधारेचा इशारा .मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरुन संवादमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीपक बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. बोऱ्हाडे म्हणाले की, यापूर्वीही अनेक नेत्यांनी आश्वासनं दिली होती. परंतु त्याचं पुढे काही झालेलं नाही. एकनाथ शिंदेंनीही आश्वासन दिलं होतं. त्याला एक वर्ष पूर्ण झालं. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, जोपर्यंत आपण चर्चा करत नाही, तोपर्यंत यातून मार्ग निघणार नाही. हे जर सोपं असतं तर मागेच झालं असतं. पण ते तसं नाही. त्यामुळे आपण बसून यामध्ये मार्ग काढूया. बोऱ्हाडे म्हणाले, आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण देता येईल का ते बघा. त्यांच्या सात टक्के आरक्षणामध्ये आम्हाला जायची इच्छा नाही. परंतु एसटीचा आणखी एक वेगळा प्रवर्ग करुन स्वतंत्र आरक्षण देता येईल, त्या पर्यायावर विचार करण्याची गरज आहे. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, एसटी आरक्षण हा केंद्राचा विषय आहे. याचा राज्य सरकार कायदा करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने ठरवलेली एक यंत्रणा आहे, त्यानुसार काही संस्थांनी अभ्यास करुन एक रिपोर्ट तयार करावा लागतो. त्यावरुन केंद्र सरकार ठरवत असतं. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, एससी आणि एसटी आरक्षण हे संवैधानिक आरक्षण आहे. त्यामुळे ते विशिष्ट प्रोसेसमधूनच पुढे न्यावं लागेल. तुम्ही कोणताही मोठा वकील आणला तरी आपण त्याच्यासोबत चर्चा करु आणि यातून मार्ग काढू. तुमची अतिशय चांगली भूमिका आहे की, तुम्हाला आदिवासींचं आरक्षण नको आहे. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावण्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे.असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी दीपक बोऱ्हाडे यांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिलं. त्यानुसार उपोषणकर्ते दीपक बोऱ्हाडे आणि मुख्यमंत्री यांच्यात लवकरच चर्चा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.