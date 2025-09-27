देश

Dhangar Reservation: ''एसटी प्रवर्गातून आरक्षण नको!'' दीपक बोऱ्हाडेंची नवीन भूमिका, मुख्यमत्र्यांशी फोनवरुन संवाद

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषणकर्ते दीपक बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. त्यांनी बोऱ्हाडेंना चर्चेसाठी बोलावलं आहे. त्यानुसार एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.
संतोष कानडे
Updated on

Dipak Borhade: धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी जालन्यात उपोषणाला बसलेले दीपक बोऱ्हाडे यांची भूमिका आता काही अंशी बदलली आहे. एसटी प्रवर्गाला जे ७ टक्के आरक्षण आहे, त्यात वाटेकरी न होता, स्वतंत्र एसटी प्रवर्ग करुन आरक्षण द्यावं, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला.

