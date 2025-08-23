देश

धर्मस्थळ प्रकरणात नवा ट्विस्ट! महिलेने केला धक्कादायक खुलासा; 'त्या' पुरलेल्या 100 हून अधिक मृतदेहांचे सत्य उलगडणार?

Dharmasthala Mass Grave Case : सुरुवातीला सुजाता भट्ट यांनी (Sujata Bhatt) असा दावा केला होता की, २००३ मध्ये धर्मस्थळ यात्रेदरम्यान त्यांची मुलगी अनन्या भट्ट गायब झाली होती.
Updated on

Dharmasthala Mass Graves : कर्नाटकातील धर्मस्थळ येथील मृतदेहांच्या सामूहिक दफन प्रकरणामुळे राज्यभर खळबळ उडाली आहे. या वादग्रस्त प्रकरणात सतत नवनवीन खुलासे होत असतानाच आता सुजाता भट्ट नावाच्या महिलेने मोठा यू-टर्न घेतला आहे. आपली मुलगी हरवल्याचा दावा करणाऱ्या या महिलेने आता तो खोटा असल्याचे मान्य केले आहे.

