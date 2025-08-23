धर्मस्थळ प्रकरणात नवा ट्विस्ट! महिलेने केला धक्कादायक खुलासा; 'त्या' पुरलेल्या 100 हून अधिक मृतदेहांचे सत्य उलगडणार?

Dharmasthala Mass Graves : कर्नाटकातील धर्मस्थळ येथील मृतदेहांच्या सामूहिक दफन प्रकरणामुळे राज्यभर खळबळ उडाली आहे. या वादग्रस्त प्रकरणात सतत नवनवीन खुलासे होत असतानाच आता सुजाता भट्ट नावाच्या महिलेने मोठा यू-टर्न घेतला आहे. आपली मुलगी हरवल्याचा दावा करणाऱ्या या महिलेने आता तो खोटा असल्याचे मान्य केले आहे..सुजाता भट्ट यांनी काय केला होता दावा?सुरुवातीला सुजाता भट्ट यांनी (Sujata Bhatt) असा दावा केला होता की, २००३ मध्ये धर्मस्थळ यात्रेदरम्यान त्यांची मुलगी अनन्या भट्ट गायब झाली होती. या विधानानंतर प्रकरण गंभीर वळणावर गेले आणि सामूहिक दफन, लैंगिक छळ, तसेच महिलांच्या बेपत्ता होण्याचे आरोप जोर धरू लागले. मात्र, आता सुजाता भट्ट यांनी कबूल केलंय की, त्यांना कधीच मुलगी झाली नव्हती. त्यांनी सांगितलं की, काही लोकांनी त्यांना खोटा दावा करण्यास भाग पाडले होते. मालमत्तेशी संबंधित वाद हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचेही त्यांनी उघड केले..जबरदस्तीने खोटी कहाणी सांगितल्याचा आरोपसुजाता भट्ट यांनी गिरीश मत्तनवर आणि टी. जयंती या दोन व्यक्तींवर खोटे बोलण्यास प्रवृत्त केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या आजोबांच्या मालमत्तेवर धर्मस्थळ मंदिराच्या अधिकाऱ्यांनी कब्जा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..'या प्रकरणाचा पैशांशी काहीही संबंध नाही'महिलेने स्पष्ट केले, की या प्रकरणाचा पैशांशी काहीही संबंध नाही. कुणीही पैसे दिले नाहीत, किंवा तिने कोणाकडून पैसे घेतले नाहीत. तिने खोटे बोलल्याबद्दल माफी मागत आपली भूमिका स्पष्ट केली..प्रकरण कसे उघडकीस आले?धर्मस्थळ नगरीत एका माजी स्वच्छता कर्मचाऱ्याने केलेल्या दाव्यामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले. त्याने सांगितले होते, की बलात्कारानंतर हत्या झालेल्या अनेक महिलांचे मृतदेह मंदिर परिसरात पुरले गेले आहेत. त्यानंतर विविध ठिकाणी खोदकाम करण्यात आले आणि काही अवशेष देखील सापडले..धर्मस्थळातील मृतदेहांचे गूढ काय?या प्रकरणामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला असून राजकीय पातळीवरही आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. आता महिलेच्या कबुलीजबाबामुळे नवीन प्रश्न उभे राहिले आहेत. खरंच धर्मस्थळातील मृतदेहांचे गूढ काय आहे? आणि या प्रकरणामागील सत्य किती गंभीर आहे? हे लवकरच समजणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.