Dharmendra Pradhan resignation letter : धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रात नेमकं काय लिहलं; "हा माझ्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही"

Dharmendra Pradhan letter details : NEET-UG 2026 परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि त्यानंतर देशभरात उसळलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द करत देशातील तरुणांना उद्देशून एक सविस्तर पत्रही जारी केले आहे..राजीनाम्याच्या पत्रात धर्मेंद्र प्रधान यांनी गेली चार दशके विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी कार्यरत असल्याचे सांगितले. मजबूत आणि सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्राचा पाया असल्याचे नमूद करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशसेवेची संधी मिळाल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली."हा माझ्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही. देशाची युवाशक्ती हीच खरी ताकद आहे. त्यांना संभ्रमाच्या चक्रात अडकू न देणे हा माझा संकल्प आहे," असे प्रधान यांनी पत्रात म्हटले आहे..NEET-UG प्रकरणात सरकारने उचलली पावलेधर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, 3 मे 2026 रोजी झालेल्या NEET-UG परीक्षेत कथित अनियमितता समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने तपास CBI कडे सोपवला. त्यानंतर परीक्षा रद्द करून पुनर्परीक्षेची घोषणा करण्यात आली. तसेच पुढील वर्षापासून NEET-UG परीक्षा संगणकाधारित (CBT) पद्धतीने घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्परीक्षाकेंद्र, राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून 21 जून 2026 रोजी 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्परीक्षा सुरळीत पार पडल्याचा दावा त्यांनी केला. 16 जुलै रोजी घोषित झालेल्या निकालात अनेक गरीब आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना यश मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या.'परीक्षा माफियांना यशस्वी होऊ देणार नाही'पत्रात त्यांनी परीक्षा माफियांविरोधात कठोर भूमिका घेत कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे भवितव्य खराब होऊ देणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला. मात्र, काही जबाबदार पदांवरील व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केल्यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली..'राष्ट्रहित आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी राजीनामा'जंतर-मंतरसह देशातील विविध भागांत निर्माण झालेल्या आंदोलनांचा राष्ट्रविरोधी शक्तींनी गैरफायदा घेऊ नये, देशाची एकता अबाधित राहावी आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ न्यायालयीन प्रक्रियेत न अडकता त्यांच्या शिक्षणावर केंद्रित राहावा, या उद्देशाने आपण राजीनामा देत असल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले.पत्राच्या शेवटी त्यांनी प्रभू जगन्नाथ यांच्या आशीर्वादाने भारतमाता, ओडिशातील जनता आणि देशातील तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भविष्यातही कार्यरत राहण्याचा संकल्प व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.