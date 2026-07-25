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Dharmendra Pradhan resignation letter : धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रात नेमकं काय लिहलं; "हा माझ्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही"

Dharmendra Pradhan news Marathi : धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात नेमकं काय लिहिलंय? "हा माझ्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही" असं म्हणत त्यांनी मांडलेली भूमिका जाणून घेण्यासाठी सविस्तर वाचा.
Dharmendra Pradhan resignation letter statement

Dharmendra Pradhan resignation letter statement

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Dharmendra Pradhan letter details : NEET-UG 2026 परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि त्यानंतर देशभरात उसळलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द करत देशातील तरुणांना उद्देशून एक सविस्तर पत्रही जारी केले आहे.

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