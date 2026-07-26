धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मास्टरस्ट्रोक, मोदी सरकारने का घेतला मोठा निर्णय? Inside Story

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये संतापाचं वातावऱण होतं. या संतापाचा उद्रेक जंतर मंतरवर बघायला मिळाला. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी उपोषण आणि आंदोलनानंतर अखेर सरकारने नमतं घेत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांकडून याची मागणी केली जात होती. राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम राहिल्यानंतर सरकारला बॅकफूटवर जावं लागलं. दरम्यान, आता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमागं एक रणनीती आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष आणि राग याचा वापर देशविघातक शक्ती आणि राजकीय कारणासाठी वापरला जाऊ नये यासाठी राजीनाम्याचं पाऊल उचललं गेलं असं सांगण्यात येतंय. Why Education Minister Dharmendra Pradhan Resigned.केंद्र सरकारने नीट परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकार हा आपलं अपय़श असल्याचं मान्य केलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बैठकीतही विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि व्यक्त केलेली चिंता योग्य असल्याचं म्हटलं होतं अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. यामुळेच जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला..\nनवे शिक्षणमंत्री B.A पास , प्रल्हाद जोशींची संपत्ती किती? कोट्यवधींचे मालक तरी ना कार, ना बाइक.धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनाम्याची घोषणा करताना गेल्या १० दिवसातील घटनांमुळे दु:खी झाल्याचं म्हटलंय. हा वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाहीय. तर देशविरोधी शक्ती या परिस्थितीचा फायदा उठवू नये असं वाटत असल्याचं ते म्हणालेत.देशाची एकता कायम रहावी, विद्यार्थी कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नयेत आणि त्यांनी आपला वेळ शिक्षण आणि करिअरसाठी घालवावा. या गोष्टी लक्षात घेऊनच राजीनामा देत असल्याचं दोन पानी राजीनाम्यात धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलं आहे..सीएनएन न्यूज १८ने दिलेल्या एका वृत्तात वरिष्ठ सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आलं की, सरकार पहिल्या दिवसापासून या आंदोलनाबाबत गंभीर होती. आंदोलक विद्यार्थ्यांचा वापर राजकीय प्यादे म्हणून केला जाऊ नये आणि त्यांना सॉफ्ट टार्गेट बनवण्यात येऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील होते. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षणावर आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करावे यासाठी आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याचंही म्हटलं जात आहे..धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय विरोध कमी झाला आहे. विरोधकांचा मुद्दाच सरकारने यामुळे काढून घेतला आहे. आता केंद्र सरकार शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षेच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. सरकारच्या भावी योजनांनुसार, राष्ट्रीय पातळीवर प्रमुख स्पर्धा परीक्षा टप्प्या टप्प्याने कम्प्युटरवर घेतल्या जातील. यामुळे पेपरलीकची समस्याच राहणार नाही. तसंच राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सी आणि इतर संस्थांच्या देखरेखीला आणि व्यवस्थेला आणखी भक्कम बनवलं जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.