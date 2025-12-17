स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २४ वर्षीय तरुणीनं ट्रेनसमोर उडी मारून संपवलं आयुष्य; खिशात सापडली दोन पानी चिठ्ठी, प्रियकराबाबत म्हणाली...

धारवाड : येथील क्याराकोप्पा रेल्वे फाटकाजवळ एका तरुणीने चालत्या ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना (Dharwad Case) घडली आहे. पल्लवी (वय २४, रा. बळ्ळारी) ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी धारवाड येथे आली होती, अशी माहिती समोर आली आहे. या घटनेच्या तपासादरम्यान तिच्या ट्राउजरच्या खिशात सुसाइड नोट आढळून आली आहे..खिशात सापडली दोन पानांची सुसाइड नोटपल्लवीच्या ट्राउजरच्या खिशात दोन पानांची सुसाइड नोट सापडली असून, त्यामध्ये तिने आपल्या पालकांबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. “तू मला कधीच प्रेम दिले नाहीस. तू मला वसतिगृहात वाढवलेस. माझ्या गरजा आणि इच्छा तू कधी ऐकून घेतल्या नाहीस,” अशा आशयाचा उल्लेख त्या पत्रात आहे..याशिवाय, तिच्या खोलीत आणखी एक पत्र सापडलं आहे. या पत्रात पल्लवीने आपल्या प्रियकराची माफी मागितली असून, “माझ्या पालकांनी मला तुमच्यासोबत राहू दिले नाही. त्यामुळे मला खूप वेदना झाल्या. कृपया मला माफ कर. माझ्या मृत्यूला मी स्वतः जबाबदार आहे,” असे तिने नमूद केले आहे..Bhadgaon School Incident : हृदयद्रावक! शाळेच्या हलगर्जीपणामुळे दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी अंत; संरक्षण भिंतीवरून घसरून थेट पडली नाल्यात....कुटुंबीयांचा लग्नाला होता विरोधपल्लवीचे बळ्ळारी तालुक्यातील दम्मूर कग्गल्लू गावातील एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. त्या तरुणाने ही बाब पल्लवीच्या कुटुंबीयांना सांगितली होती; मात्र कुटुंबाने या नात्याला विरोध केला. तसेच, पल्लवीचे लग्न तिच्या आईच्या एका नातेवाईकाशी ठरवण्यात आले होते. या सर्व कारणांमुळे ती मानसिक तणावात असल्याचे तपासात समोर आले आहे..पोलीस आयुक्तांचे स्पष्टीकरणहुबळीचे पोलीस आयुक्त एन. शशिकुमार यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पल्लवीने वैयक्तिक कारणांमुळे आत्महत्या केली आहे. भरती प्रक्रिया राबवली जात नसल्यामुळे तिने आत्महत्या केल्याचा दावा चुकीचा असून, या घटनेचा रोजगाराशी कोणताही संबंध नाही. सुसाइड नोटमध्ये आत्महत्येचे कारण वैयक्तिक असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. त्यामुळे खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.