स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २४ वर्षीय तरुणीनं ट्रेनसमोर उडी मारून संपवलं आयुष्य; खिशात सापडली दोन पानी चिठ्ठी, प्रियकराबाबत म्हणाली...

Incident Near Kyarakoppa Railway Gate in Dharwad : धारवाडमध्ये स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणीने ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केली.
बाळकृष्ण मधाळे
धारवाड : येथील क्याराकोप्पा रेल्वे फाटकाजवळ एका तरुणीने चालत्या ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना (Dharwad Case) घडली आहे. पल्लवी (वय २४, रा. बळ्ळारी) ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी धारवाड येथे आली होती, अशी माहिती समोर आली आहे. या घटनेच्या तपासादरम्यान तिच्या ट्राउजरच्या खिशात सुसाइड नोट आढळून आली आहे.

