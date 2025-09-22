Dhirendra Shastri : गरबा मंडपात येणाऱ्यांवर गोमूत्र शिंपडा, कारण...धीरेंद्र शास्त्रींच्या विधानाने खळबळ

Summary धीरेंद्र शास्त्री यांनी गरबा मंडपात येणाऱ्यांवर गोमूत्र शिंपडण्याचा सल्ला दिला.त्यांचा दावा आहे की यामुळे बिगर हिंदूंची एंट्री थांबेल आणि लव्ह जिहाद रोखता येईल.या विधानावर समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या – काही समर्थनात, काही विरोधात..देशभरात नवरात्रीची सुरुवात मोठ्या उत्साहात झाली आहे. दरम्यान बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांचे एक विधान सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. गरबा उत्सवाबाबतच्या त्यांच्या या विधानावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण सनातन धर्माच्या रक्षणाशी जोडून त्याचे समर्थन करत आहेत, तर काही जण समाजात द्वेष पसरवण्याचा आरोप करत आहेत..धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सध्या यांनी रविवारी लवकुश नगर येथील माता बांबर बेणीला भेट दिली. यावेळी माध्यमांनी त्यांना गरबा उत्सवाबद्दल प्रश्न विचारला. त्यांनी उत्तर दिले, "कोणताही सनातनी हज यात्रेला जात नाही. म्हणून, इतर धर्माचे लोक आमच्या गरबा उत्सवात सहभागी होऊ नयेत अशी आमची इच्छा आहे.".बाबा बागेश्वर हिच्याशी करणार लग्न, रंगली लग्नाच्या तारखेची चर्चा.धीरेंद्र शास्त्री यांनी गरबा आयोजन समित्यांना गरबा मंडपांच्या प्रवेशद्वारावर गोमूत्र ठेवण्याचा आणि प्रवेश करणाऱ्यांवर ते शिंपडण्याचा सल्ला दिला. असे केल्याने इतर धर्माचे लोक गरबा उत्सवात प्रवेश करू शकणार नाहीत असे त्यांचे मत आहे.त्यांचे तर्क स्पष्ट करताना, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री म्हणाले की लव्ह जिहादसारख्या घटना रोखण्यासाठी हा उपाय आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, गरबा उत्सवांमध्ये बिगर हिंदू तरुणांची घुसखोरी थांबवली पाहिजे..धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. समर्थक सनातन धर्माच्या रक्षणाशी जोडून त्याचे समर्थन करत आहेत, तर विरोधक हे समाजात फूट पाडणारे आणि द्वेष पसरवणारे विधान म्हणत आहेत. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हे बऱ्याच काळापासून भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांनी या मुद्द्यावर पदयात्रा देखील आयोजित केली आहे. त्यांनी सनातन धर्म, लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यासारख्या मुद्द्यांवर वारंवार भाष्य केले आहे. .FAQsप्रश्न 1: धीरेंद्र शास्त्रींनी गरबा उत्सवाबाबत काय विधान केले? ➡️ त्यांनी गरबा मंडपांच्या प्रवेशद्वारावर गोमूत्र शिंपडण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून बिगर हिंदूंची उपस्थिती टाळता येईल.प्रश्न 2: शास्त्रींनी हा उपाय का सुचवला? ➡️ त्यांचा दावा आहे की लव्ह जिहादसारख्या घटना टाळण्यासाठी आणि सनातन धर्माचे रक्षण करण्यासाठी हा उपाय आवश्यक आहे.प्रश्न 3: लोकांनी या विधानावर कशी प्रतिक्रिया दिली? ➡️ काहींनी त्यांचे समर्थन केले, तर काहींनी हे समाजात फूट पाडणारे व द्वेष निर्माण करणारे विधान असल्याची टीका केली.प्रश्न 4: धीरेंद्र शास्त्री यांची ओळख काय आहे? ➡️ ते बागेश्वर धामचे प्रमुख आहेत, ज्यांनी हिंदू राष्ट्राची मागणी आणि धर्मांतरविरोधी भूमिका घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.