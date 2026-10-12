बापरे! इतक्या कोटींची आहे ध्रुव राठीची संपत्ती? पत्नी, शिक्षण आणि करिअरबद्दल जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

DHRUV RATHEE INCOME SOURCES AND ONLINE ACADEMY: देशात सध्या मतदार यादीतील नावं कमी केल्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. या मुद्द्यावरून दिल्लीमध्ये आंदोलनं सुरू असून, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर यूट्यूबर ध्रुव राठी चर्चेत आलाय. १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील सीजेपी (Cockroach Janata Party) आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी त्याला गुरुग्राममधल्या घरातून ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा ध्रुव राठी विषयी चर्चा सुरू झाली आहे.राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर व्हिडीओ बनवणारा ध्रुव राठीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेकांना उत्सुकता आहे. तो कुठे राहतो? त्याची पत्नी कोण आहे? यूट्यूबशिवाय तो पैसे कसे कमावतो? जाणून घेऊया त्याच्या शिक्षणापासून ते कमाईपर्यंतच्या महत्त्वाच्या गोष्टी..हरियाणापासून जर्मनीपर्यंतचा प्रवासध्रुव राठीचा जन्म हरियाणामध्ये झाला. त्याने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं. पुढील शिक्षणासाठी तो जर्मनीला गेला. तिथल्या कार्ल्सरुहे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून त्याने रिन्यूएबल एनर्जी म्हणजेच अक्षय ऊर्जेच्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं.शिक्षण घेत असतानाच त्याला व्हिडीओ बनवण्याची आवड निर्माण झाली. कठीण विषय सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याच्या पद्धतीमुळे तो हळूहळू लोकप्रिय झाला. आज तो राजकारण, सामाजिक प्रश्न, पर्यावरण आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांवर व्हिडीओ बनवतो..ध्रुव राठी राहतो कुठे ?ध्रुव राठी अनेक वर्षांपासून जर्मनीमध्ये राहत आहे. पण, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये CJP आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तो भारतात आला आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी त्याला गुरुग्राममधल्या त्याच्या घरातून ताब्यात घेण्यात आलं होतं..ध्रुवला फिरण्याचीही आवड आहे. त्याच्या ट्रॅव्हल व्ह्लॉगमध्ये वेगवेगळ्या देशांतली ठिकाणं, तिथली खाद्यसंस्कृती आणि प्रवासाचे अनुभव पाहायला मिळतात.त्याचे दोन प्रमुख यूट्यूब चॅनेल आहेत. एका चॅनेलवर तो माहितीपूर्ण (informative) व्हिडीओ शेअर करतो, तर दुसऱ्या चॅनेलवर प्रवास आणि दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित व्हिडीओ पाहायला मिळतात..कोण आहे ध्रुव राठीची पत्नी जूली?ध्रुव राठीच्या पत्नीचं नाव जूली राठी आहे. दोघांची ओळख जर्मनीमध्ये झाली. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांनी लग्न केलं. ध्रुव आणि जूली सोशल मीडियावर कधीकधी एकत्र फिरतानाचे फोटो आणि वैयक्तिक आयुष्यातील काही क्षण शेअर करतात.सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांच्या घरी बाळाचं आगमन झालं. मात्र, ध्रुव राठी आपल्या कुटुंबातील खासगी गोष्टी सोशल मीडियावर फारशा शेअर करत नाही..यूट्यूबशिवाय ध्रुव राठी यांची कमाई कशी होते?ध्रुव राठीच्या कमाईचा प्रमुख स्रोत त्याचे डिजिटल व्हिडीओ आहेत. यूट्यूबवरील व्हिडीओंना मिळणाऱ्या जाहिरातींमधून त्याला पैसे मिळतात. याशिवाय ब्रँडसोबत केलेल्या भागीदारी आणि इतर डिजिटल प्रोजेक्टमधूनही त्याची कमाई होऊ शकते..त्याची स्वतःची Dhruv Rathee Academy नावाची ऑनलाइन शिक्षण देणारी वेबसाइट आहे. या माध्यमातून कंटेंट तयार करणं आणि डिजिटल क्षेत्रात उपयोगी पडणारी कौशल्यं शिकण्यासाठी कोर्स उपलब्ध आहेत.ध्रुव राठीच्या एकूण संपत्तीबाबत इंटरनेटवर वेगवेगळे दावे केले जातात. काही ऑनलाइन रिपोर्ट्सनुसार त्याची संपत्ती सुमारे ५८ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. मात्र, हा अधिकृत आकडा नसून केवळ अंदाज आहे..महागड्या गाड्या आणि लाइफस्टाइलची चर्चाध्रुव राठीच्या जीवनशैलीबद्दलही सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चा होते. काही ऑनलाइन रिपोर्ट्समध्ये टेस्ला, रेंज रोव्हर, बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज यांसारख्या महागड्या गाड्यांचा उल्लेख आढळतो. मात्र, या गाड्या त्याच्या मालकीच्या आहेत का, याबाबत स्वतंत्रपणे खात्री करणं आवश्यक आहे.ध्रुव राठीच्या व्हिडीओंमध्ये प्रवास, व्हिडीओ निर्मिती आणि माहितीपूर्ण विषयांना महत्त्व दिलेलं दिसतं. त्याची ओळख मुख्यतः राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर माहिती देणारा कंटेंट क्रिएटर अशी आहे. त्याच्या कमाईबाबत किंवा एकूण संपत्तीबाबतचे आकडे वाचताना अधिकृत माहिती आणि ऑनलाइन अंदाज यांमधील फरक लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.