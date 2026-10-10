Who Is Dhruv Rathee? : जर्मनीत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अन् Renewable Energy चं शिक्षण; ध्रुव राठी कसा बनला YouTuber? जाणून घ्या थक्क करणारा प्रवास

Dhruv Rathee YouTube Journey : आज युट्यूब हे केवळ मनोरंजनाचे माध्यम राहिलेले नसून माहिती, विचार आणि सामाजिक प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रभावी व्यासपीठ बनलेय. या माध्यमातून अनेक कंटेंट क्रिएटर्सनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केलीये. प्रसिद्ध युट्यूबर ध्रुव राठी हे त्यापैकीच एक नाव. .राजकारण, इतिहास, पर्यावरण आणि सामाजिक विषयांवरील व्हिडिओंमुळे ते भारतासह जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले आहेत. मात्र, युट्यूबवर लोकप्रिय होण्यापूर्वी त्यांनी जर्मनीमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले होते. विशेष म्हणजे, त्यांचा कंटेंट क्रिएटर म्हणून प्रवास सुरू झाला तेव्हा एका व्हिडिओचे संपादन करण्यासाठी त्यांना तब्बल दोन महिने लागले होते..कोण आहेत ध्रुव राठी?ध्रुव राठी यांचा जन्म ८ ऑक्टोबर १९९४ रोजी हरियाणातील रोहतक येथे झाला. ते प्रामुख्याने राजकीय घडामोडी, इतिहास, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक प्रश्नांवर आधारित व्हिडिओ तयार करण्यासाठी ओळखले जातात. क्लिष्ट विषय सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न हे त्यांच्या व्हिडिओंचे वैशिष्ट्य मानले जाते..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? 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