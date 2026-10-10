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Who Is Dhruv Rathee? : जर्मनीत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अन् Renewable Energy चं शिक्षण; ध्रुव राठी कसा बनला YouTuber? जाणून घ्या थक्क करणारा प्रवास

Who Is Dhruv Rathee? Biography and Background : जर्मनीमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना ध्रुव राठी यांनी युट्यूब प्रवास सुरू केला. पहिल्या व्हिडिओच्या संपादनासाठी दोन महिने लागले. पुढे राजकीय आणि सामाजिक विषयांवरील व्हिडिओंमुळे त्यांना लोकप्रियता मिळाली.
Dhruv Rathee success story

Dhruv Rathee success story

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Dhruv Rathee YouTube Journey : आज युट्यूब हे केवळ मनोरंजनाचे माध्यम राहिलेले नसून माहिती, विचार आणि सामाजिक प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रभावी व्यासपीठ बनलेय. या माध्यमातून अनेक कंटेंट क्रिएटर्सनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केलीये. प्रसिद्ध युट्यूबर ध्रुव राठी हे त्यापैकीच एक नाव.

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