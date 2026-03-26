Dhurandhar 2: 'धुरंधर २' मध्ये खरंच दाखवलं आहे! अतीक अहमदच्या पाकिस्तान कनेक्शन बद्दल माजी IG सूर्य कुमार यांचा खळबळजनक खुलासा

वेब सीरिज 'धुरंधर २: द रिवेंज' मुळे उत्तर प्रदेशातील माफिया राजवटीच्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. या सीरिजमधील पात्रे खऱ्या आयुष्यातील माफिया लोकांशी मिळतीजुळती असल्याने, पुन्हा एकदा प्रयागराजचा कुख्यात डॉन अतीक अहमद याच्या काळ्या साम्राज्याची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रयागराजचे माजी आयजी सूर्य कुमार यांनी अतीक अहमदच्या 'आयएसआय' (ISI) कनेक्शनबद्दल आणि त्याच्या गुन्हेगारी विश्वाबद्दल केलेले खुलासे अत्यंत धक्कादायक आहेत..माजी आयजी सूर्य कुमार यांनी अतीक अहमदच्या सुरुवातीच्या काळापासून ते त्याच्या अंतापर्यंतचा प्रवास उलगडला असून, त्यात राजकारण, दहशत आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचे धागेदोरे अडकलेले दिसतात..ISI आणि बनावट नोटांचे जाळेसूर्य कुमार यांच्या दाव्यानुसार, अतीक अहमदचे संबंध केवळ स्थानिक गुंडांशीच नव्हते, तर त्याचे धागेदोरे सीमेपलीकडेही होते. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISI बनावट भारतीय चलन छापून ते नेपाळमधील (काठमांडू) दूतावासाद्वारे भारतात पाठवत असे.सिवानचा शहाबुद्दीन, मऊचा मुख्तार अंसारी आणि अलाहाबादचा अतीक अहमद या बनावट नोटांच्या व्यवसायात एकमेकांशी जोडलेले होते. या पैशांचा वापर ते स्वतःच्या टोळ्या वाढवण्यासाठी आणि जमिनी बळकावण्यासाठी करत असत..दहशतीच्या जोरावर जमिनी बळकावणे१९८६ च्या अलाहाबाद दंग्यापासून अतीक अहमद चर्चेत आला होता. अतीक वादात असलेल्या जमिनी कवडीमोलाने विकत घेत असे. जर कोणी त्याला विरोध केला, तर त्याला धमकावणे किंवा थेट संपवणे हा त्याचा मार्ग होता. बनावट नोटांच्या माध्यमातून तो आपला रिअल इस्टेटचा व्यवसाय वाढवत होता.जेव्हा पोलिसांनी त्याच्या घरावर छापा टाकला आणि कडक कारवाई सुरू केली, तेव्हा तो काही काळ मुंबईत पळून गेला होता..राजकीय आश्रय आणि निवडणुकाजेव्हा पोलिसांचा दबाव वाढला, तेव्हा अतीक अहमदने राजकारणाची वाट धरली. तो समाजवादी पक्षात सामील झाला आणि नंतर 'अपना दल'मध्ये गेला. खासदार आणि आमदार झाल्यावर तो निवडणुकीत प्रचंड पैसा खर्च करत असे, ज्यामुळे त्याच्या गुन्ह्यांवर राजकीय पडदा पडत असे..राजू पाल आणि उमेश पाल हत्याकांडाचे कारणमाजी आयजींनी स्पष्ट केले की, अतीक अहमदला विरोधाचा आवाज दाबून टाकायचा होता. अतीकचा भाऊ अशरफ याचा पराभव केल्यामुळे राजू पालची हत्या करण्यात आली. अतीकला 'बिनविरोध' निवडणूक जिंकायची होती. राजू पाल हत्येचा साक्षीदार असलेल्या उमेश पालला त्याच्या घराबाहेरच गोळ्या घालून ठार केले, जेणेकरून कोणीही त्याच्याविरुद्ध साक्ष देण्याचे धाडस करणार नाही.माफिया राजवटीचा अंतसूर्य कुमार यांच्या मते, जेव्हा सरकारकडून पोलिसांना पूर्ण पाठबळ मिळाले, तेव्हाच या माफिया टोळ्यांचे कंबरडे मोडले. अतीकची संपत्ती जप्त करण्यात आली आणि शेवटी ज्या दहशतीच्या जोरावर त्याने साम्राज्य उभे केले होते, त्याच पद्धतीने त्याचा अंत झाला. 'धुरंधर २' मुळे पुन्हा एकदा अतीक अहमदच्या प्रकरणाचे गांभीर्य समोर आले आहे.