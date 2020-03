काँग्रेस आमदार फोडण्यासाठी भाजपकडून ३५ कोटींचे आमिष : दिग्विजय सिंह

भोपाळ : मध्यप्रदेशातील कमलनाथ यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकार पुन्हा अस्थिरतेकडे जात आहे की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण भाजप काँग्रेस आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्वीजय सिंह यांनी केला आहे. तसेच भाजप काँग्रेस आमदारांना 25 ते 35 कोटी रुपयांचे आमिष दाखवत असल्याचा गौप्यस्फोट सिंह यांनी केला आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील राजकारण तापल्याचं दिसत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप

कमलनाथ सरकारमधील दोन मंत्री जितू पटवारी आणि जयवर्धन सिंह यांना हरियाणातील एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसेच काँग्रेसचे आठ आमदार भाजप नेत्यांच्या संपर्कात असल्याचं दिग्विजय सिंह यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशात नेमकं काय सुरु आहे याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहे. भाजपने आमीष दाखवलेल्या काँग्रेस आणि मित्रपक्षातील ६ आमदार स्वगृही आले आहेत. तर अजून पाच आमदार बेपत्ता आहेत.

- निर्भया खटला : दोषींना फाशीचा मार्ग मोकळा; कायद्यातील पळवाटा संपल्या?

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी काँग्रेसने केलेल्या सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. तसेच त्यांच्या अंतर्गत वादामध्ये भाजपला ओढलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, काँग्रेस या मुद्यावरुन चांगलीच आक्रमक झाली असून संसदेत यावरुन गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: BJP with the help of mafias has been unsuccessfully trying to destabilize the Congress government in Madhya Pradesh. We have a full majority in the assembly which we have proved during the passage of budget & election of Speaker & Deputy Speaker. https://t.co/cdZ9JW0fRw pic.twitter.com/5bPJYLqgvG

— ANI (@ANI) March 4, 2020