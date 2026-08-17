Dimaagi Naxal Party: ‘कॉकरोच’नंतर आता ‘दिमागी नक्सल पार्टी’! मोदींच्या वक्तव्यावरून नवा राजकीय ट्विस्ट; रातोरात लाखो फॉलोअर्स

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'डिजिटली नक्षल' हा शब्दप्रयोग वापरल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सोशल मीडियावर त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. याच शब्दप्रयोगावर आधारित एक उपहासात्मक पक्ष उदयास आला आहे. त्याचे नाव 'डिजिटली नक्षल पार्टी' असे आहे. या इन्स्टाग्राम पेजला रातोरात १,८१,००० हून अधिक फॉलोअर्स मिळाले आहेत. .पक्षाच्या इंस्टाग्राम खात्यावर आणि त्याच्या बायोमध्ये असे म्हटले आहे की, त्याचे ब्रीदवाक्य "विचार करा, संशोधन करा आणि निषेध करा हे आहे. इंस्टाग्राम बायोमध्ये असे म्हटले आहे की, पक्षाचे संस्थापक एक बुद्धिमान भारतीय आहेत. तर सह-संस्थापक ५६ इंच उंचीचे पुरुष आहेत. इंस्टाग्राम खाते तयार करण्याची नेमकी तारीख अज्ञात आहे, परंतु ते ऑगस्ट २०२६ च्या सुमारास तयार केले गेले असावे. सोशल मीडिया पक्षाने सोमवारी आरोप केला की त्यांच्या इंस्टाग्राम खात्यावर सायबर हल्ला झाला आहे..अमित मालवीय यांना हटवलं, भाजपच्या IT सेलची कमान आता केमिस्ट्री प्राध्यापकाच्या हाती, कोण आहेत दीपक म्हस्के?.त्यांनी लिहिले की, इंस्टाग्रामवर सायबर हल्ला झाला आहे. आता बघूया, ते आमचा आवाज दाबण्यात यशस्वी होतात की नाही. त्यांनी आपली विचारधाराही मांडली, की ते भगतसिंग यांच्या विचारधारेचे पालन करतात. आम्ही भगतसिंग यांचे अनुयायी आहोत. जर त्यांनी आमचे खाते निलंबित करण्याचा किंवा आम्हाला देशद्रोही म्हणण्याचा प्रयत्न केला, तर हे लक्षात ठेवा की ते भगतसिंग यांचा अपमान करत आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला स्वातंत्र्यदिनानिमित्त संबोधित केल्यानंतर लगेचच ही संपूर्ण घटना घडली. त्यात त्यांनी ज्यांना ते 'बौद्धिक नक्षलवादी' म्हणत होते, त्यांच्याविरुद्ध इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, सरकारने सशस्त्र माओवाद्यांविरुद्ध विजय मिळवला आहे. परंतु या विचारसरणीचे सहानुभूतीदार अजूनही तरुणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि त्यांचे ब्रेनवॉशिंग करण्यासाठी संधी शोधत आहेत. त्यांनी अशा 'बौद्धिक नक्षलवाद्यांना' ओळखून त्यांना एकाकी पाडण्याचे आवाहन केले. .अधिकाऱ्यांच्या पदांवर सरकारची ‘कात्री’! IAS-IPS अधिकाऱ्यांची संख्या घटणार; कुणी घेतला निर्णय?.पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नक्षलवादी अतिरेकी विचारसरणीने लाखो तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले आहे. नक्षलवादी हिंसाचार आणि विचारसरणीने अनेक मातांची मुले हिरावून घेतली आहेत. ते म्हणाले की, या नक्षलवादी हिंसाचाराने अनेक दशकांपासून देशाच्या मोठ्या भागावर बंदुकीच्या जोरावर राज्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीका झाली असून काँग्रेस पक्षाने ही नवीन शब्दरचना हताशेचे स्पष्ट लक्षण असल्याचे म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.