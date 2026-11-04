SUCCESS STORY: ना कोचिंग क्लास, ना महागडी पुस्तकं; तीनदा RAS परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या दिनेशने नेमका कसा केला अभ्यास?

FARMER'S SON SECURES SEVENTH RANK IN RAS 2024 EXAM: ज्या आई-वडिलांनी कधी शाळेची पायरी चढली नाही परंतु मुलाने मात्र मोठा अधिकारी व्हावं असं स्वप्न मनाशी धरलं. बेताची परिस्थिती, लहाणपणापासून कष्टायची सवय, अशा परिस्थितीत एका तरुणाने मोठं यश संपादन केलय. राजस्थानच्या दिनेश चौधरी यांनी कोणत्याही कोचिंग क्लासशिवाय एक, दोन नाहीतर तब्बल ३ वेळा RAS परीक्षा उत्तीर्ण केलीय. .दिनेश लहानपणी आई-वडिलांसोबत शेतात काम करायचा. गाई-म्हशी चारण्यासाठी नेयचा. परंतु त्याला शिक्षणाचं महत्त्व माहित होतं. त्यामुळे त्याच्या आईवडिलांनी त्याला घरच्या प्रतिकूल परिस्थितीत योग्य ते शिक्षण दिलं..दिनेशने वयाच्या १९ व्या थर्ड ग्रेड शिक्षकाची नोकरी मिळवली. तसंच या नोकरीतून घराच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत त्याने राजस्थान प्रशासकीय सेवा म्हणजेच RAS परीक्षेची तयारी सुरु केली. तसंच कोणत्याही क्लास शिवाय त्याने स्वत: अभ्यास करत यश संपादन केलं. .कसा केला अभ्यास?त्याने योग्य ती पुस्तकं, स्लेफ स्टडी, ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करत अभ्यास केला. तो नोकरी करत अभ्यास करताना स्वत:च्या चुका शोधायचा. स्पर्धा परीक्षांचे सराव पेपर सोडून त्याने चुका समजून घेतल्या. सुरुवातील २०२१ मध्ये RAS मध्ये २६४ वी रँक मिळाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये ३१ वी आणि २०२४ मध्ये सातवी रँक मिळवत त्यानं यश संपादन केलं. .दिनेश यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर दोनदा SDM पद मिळवलं. अधिकारी झाल्यानंतरही दिनेश यांचं आपल्या मातीशी असलेलं नातं कायम आहे. परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर यश मिळवता येतं, हे त्यांनी दाखवून दिलं आहे. .UPSC Success Story : घरची गरिबी, नातेवाईंकानी लग्नाचं निमंत्रणही दिलं नाही, अपमानातून घेतली प्रेरणा; २३ व्या वर्षी अंकित बनला क्लास-१ अधिकारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.